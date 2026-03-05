Дмитриев спрогнозировал резкий скачок цен на нефть

Стоимость нефти поднимется выше $100 (7,7 тыс. рублей) за баррель на фоне конфликта на Ближнем Востоке, уверен специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В соцсети X он отметил, что на сегодняшний день цена на нефть с фактической поставкой в Азии уже превышает $90 (7 тыс. рублей) за баррель.

Цена на нефть с фактической поставкой в Азии уже превышает $90 за баррель для большинства сортов. Цена на нефть марки Murban составляет $96 (7,4 тыс. рублей. — NEWS.ru). Цена на нефть в $100 неизбежна, — написал он.

Тем временем аналитик Bloomberg Хавьер Блас допустил, что при эскалации конфликта с Ираном ключевым ресурсом стран Персидского залива становится не нефть, а питьевая вода. По его мнению, именно от систем опреснения зависит выживание большинства государств региона.

До этого директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предположил, что летом европейские страны будут пытаться закачать как можно больше газа в хранилища. Он отметил, что важную роль здесь будет играть СПГ.