05 марта 2026 в 10:05

Командиров ВСУ обвинили в «грязной» мотивации солдат перед штурмами

РИА Новости: командиры ВСУ врут штурмовикам о смерти родных в Сумской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские командиры в Сумской области используют ложь о гибели родственников солдат для их мотивации перед штурмовыми действиями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам источника, у военнослужащих ВСУ изымаются личные мобильные телефоны, что лишает их возможности проверить полученную информацию и связаться с родными.

Командование ВСУ обманывает своих подчиненных, давая им ложную информацию о гибели их родственников. Таким образом «грязно» мотивируя, они отправляют своих бойцов на штурм, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают резервы из числа 57-й отдельной мотопехотной бригады в Волчанский район Харьковской области, подразделение доукомплектовали за счет осужденных за тяжкие преступления. По словам источника, украинское командование идет на все, чтобы остановить продвижение группировки войск «Север».

До этого стало известно, что полицейских из Сумской области массово переводят в 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины. По словам источника, они будут распределены в батарею «Арес» и штурмовые батальоны.

ВСУ
Сумская область
штурмовики
солдаты
