Артиллеристов ВСУ в Сумах бросили на штурм после визита Порошенко

Артиллеристов ВСУ в Сумах бросили на штурм после визита Порошенко ВСУ перебросили 30 артиллеристов на штурмовые позиции после визита Порошенко

После визита бывшего президента Украины Петра Порошенко к артиллеристам в Сумской области командование дивизиона получило распоряжение перебросить 30 человек в штурмовой отряд, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Военнослужащих 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ передали в распоряжение 225-го отдельного штурмового полка.

Командованию артиллерийского дивизиона 143-й ОМБР ВСУ поступил приказ перевести 30 военнослужащих в распоряжение 225-го ОШП для участия в штурмовых действиях. Это случилось сразу же после встречи Порошенко с артиллеристами, — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к диалогу о взаимном отводе войск от линии разграничения в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что любое мирное урегулирование, предполагающее исключительно вывод подразделений ВСУ из этого района, вызовет резкое отторжение у украинских граждан.

Кроме того, в силовых структурах сообщили, что самовольное оставление позиций в 15-й бригаде Нацгвардии «Кара-Даг» и 116-й бригаде теробороны ВСУ под Купянском приобрело широкие масштабы. Военнослужащие покидают расположение частей из-за холодов, отсутствия электричества и равнодушия офицерского состава.