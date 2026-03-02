Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 13:06

Артиллеристов ВСУ в Сумах бросили на штурм после визита Порошенко

ВСУ перебросили 30 артиллеристов на штурмовые позиции после визита Порошенко

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

После визита бывшего президента Украины Петра Порошенко к артиллеристам в Сумской области командование дивизиона получило распоряжение перебросить 30 человек в штурмовой отряд, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Военнослужащих 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ передали в распоряжение 225-го отдельного штурмового полка.

Командованию артиллерийского дивизиона 143-й ОМБР ВСУ поступил приказ перевести 30 военнослужащих в распоряжение 225-го ОШП для участия в штурмовых действиях. Это случилось сразу же после встречи Порошенко с артиллеристами, — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к диалогу о взаимном отводе войск от линии разграничения в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что любое мирное урегулирование, предполагающее исключительно вывод подразделений ВСУ из этого района, вызовет резкое отторжение у украинских граждан.

Кроме того, в силовых структурах сообщили, что самовольное оставление позиций в 15-й бригаде Нацгвардии «Кара-Даг» и 116-й бригаде теробороны ВСУ под Купянском приобрело широкие масштабы. Военнослужащие покидают расположение частей из-за холодов, отсутствия электричества и равнодушия офицерского состава.

ВСУ
Сумы
Петр Порошенко
штурмовики
артиллерия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Таможенники задержали иностранца, который вез в Россию евро и рубли
Хинштейн пришел в ярость из-за действий курского чиновника
Рубио заявил конгрессмену, что США не били по Хаменеи
Политолог оценил вероятность попыток Ирана убить Трампа
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск
ЦАХАЛ планирует наземное вторжение в Ливан, чтобы обезглавить «Хезболлу»
Спасатель объяснил, как вести себя при падении под лед
«Незакрытый гештальт»: политолог о планах США сменить власть на Кубе
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти на фоне нападения США на Иран
Золото подорожало после ударов по Ирану
Обстановка у ЖК Vesper после самоубийства Джабраилова попала на видео
Суд признал «Антивоенный комитет России» террористическим движением
«УВБ-76» выдала новое кодовое сообщение на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Терапевт рассказал, почему у мужчин тяжелее протекает ОРВИ
Сын и жена премьер-министра Израиля сбежали из страны
«Госуслуги» могут стать щитом для продавцов авто от мошенников и штрафов
Мэр Тбилиси застрял на Ближнем Востоке из-за ударов Ирана
Раскрыт объем газа в стремительно пустеющих европейских ПХГ
Российский подросток съехал от родителей и бесследно исчез
Учительница избила школьницу палкой за ошибки в домашней работе
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.