02 марта 2026 в 14:21

Бородин захотел наказать «певичку» Славу за мелкое хулиганство

Бородин поручил проверить певицу Славу на хулиганство после концерта в Пензе

Певица Слава Певица Слава Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин расценил поведение певицы Славы на концерте в Пензе как мелкое хулиганство. Он поручил своему ведомству подготовить обращение в правоохранительные органы с просьбой проверить выступавшую «в пьяном угаре» артистку по ряду статьей КоАП, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

В Пензе певичка Слава (Анастасия Сланевская) вышла на сцену в пьяном угаре и сорвала концерт. Люди купили билеты, а в итоге получили неуважение к себе и в целом к обществу, — написал он.

Бородин указал, что «певичка» Слава публично ругалась матом, за что предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Он также обратил внимание на жалобы зрителей о низком качестве выступления. По его словам, Слава пела под фонограмму и не попадала в ритм, что является нарушением прав потребителей.

За это мы тоже готовим обращение: привлечь виновных (организаторов концерта и артистку) к административной ответственности по статье 14.4 КоАП РФ (статья о выполнении услуг ненадлежащего качества. — NEWS.ru), — добавил Бородин.

По мнению главы ФПБК, «такие вот Славы, Лепсы, Киркоровы» являются причиной разложения российского общества. Он отметил, что артистов, которые не способны нести в массы русскую культуру, следует удалить со сцены. Организация готовит официальные обращения в правоохранительные органы и Роспотребнадзор, заключил Бородин.

Ранее поклонники Славы время концерта в Пензе раскритиковали певицу, предположив, что она вышла на сцену в состоянии опьянения. Артистка остановила концерт и начала разбирательства прямо на сцене. Позднее она опубликовала видеообращение, в котором в слезах рассказала, что в тот день очень плохо себя чувствовала и едва вышла на сцену.

Виталий Бородин
певица Слава
концерты
Пенза
