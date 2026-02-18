Правнучку Хрущева могут признать иноагентом после слов о Крыме

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал уполномоченные органы проверить правнучку бывшего советского лидера Никиты Хрущева Нину на наличие иностранного финансирования после ее слов о Крыме. В беседе с NEWS.ru он заявил, что интервью, которое дала родственница политика, могло быть проплачено западными структурами.

Нину Хрущеву надо проверить на иностранное финансирование. Если она давала интервью, значит, оно было платное. Иноагенты все финансируются Западом. Странно, что русский человек выходит, начинает рассказывать такие вещи, тем более не просто какой-то рядовой гражданин, а правнучка Хрущева. Люди, которые давали интервью иноагентам, предателям России, однозначно заслуживают проверок [компетентными органов]. Понятно, что ее использовали по одной причине — потому что фамилия громкая, известная. Соответственно, чтобы об этой истории говорили, нужен был резонанс, они его создали, отчитались перед своими западными начальниками. Я думаю, что история правнучки Хрущева может закончиться тем, что ее внесут в список экстремистов и террористов, — пояснил Бородин.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что слова Хрущевой о принадлежности Крыма Украине можно назвать предательством. По его словам, она не имеет права делать такие заявления, игнорируя мнение миллионов жителей полуострова.