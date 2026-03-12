Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 17:51

Южная Корея взялась за расследование поставок люксовых авто в Россию

Южная Корея расследует схему поставок автомобилей в Россию в обход санкций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Таможенная служба Южной Кореи намерена расследовать схему поставок автомобилей в Россию в обход санкционных ограничений, заявил глава ведомства Ли Мен Гу. По его словам, которые передает агентство Yonhap, с 2023 по 2025 год на территорию РФ из Республики Корея были ввезены 3705 автомобилей общей стоимостью 179,6 млрд вон (около $121,2 млн).

В таможне уточнили, что большинство машин относятся к люксовому сегменту. По версии ведомства, чтобы скрыть нарушение, экспортеры оформляли грузы как предназначенные для соседних с Россией стран — в частности, Казахстана и Киргизии. Ли Мен Гу пообещал усилить борьбу с обходом санкций.

Как ответственный член международного сообщества, мы намерены тщательно расследовать случаи незаконного экспорта, нарушающие режим экспортного контроля, и искоренить подобную практику для повышения национальной репутации и конкурентоспособности экспорта, — заявил он.

Южная Корея ввела запрет на экспорт в Россию и Белоруссию автомобилей с объемом двигателя от 2,0 л и более в 2024 году. Для контроля за соблюдением ограничений в 2025 году было создано специальное подразделение по расследованию подобных нарушений. Именно оно займется изучением выявленной схемы.

Ранее южнокорейский автопроизводитель Hyundai сделал шаг к возвращению на российский рынок. Компания зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Kona — бренд популярного кроссовера.

Южная Корея
автомобили
поставки
санкции
Россия
