Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 18:39

Белорусам не дают летать в Тель-Авив

«Белавиа» отменила очередные рейсы из Минска в Тель-Авив

Самолет авиакомпании «Белавиа» Самолет авиакомпании «Белавиа» Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Авиакомпания «Белавиа» отменила очередные рейсы по направлению из Минска в Тель-Авив из-за ограничений, введенных властями Израиля. Согласно официальному заявлению пресс-службы перевозчика, небо над страной остается закрытым до 23 марта 2026 года.

В связи с этим «Белавиа» вынуждена отменить два рейса из Минска в Тель-Авив и обратно: 19 и 22 марта 2026 года, — говорится в тексте сообщения.

Аналогичные меры коснулись рейсов, намеченных на 12 и 15 марта, что стало следствием продолжающейся сложной обстановки в регионе. Пассажирам, чьи перелеты были отменены из-за продления запрета, авиакомпания предлагает стандартные варианты решения проблемы. Они могут оформить процедуру полного возврата денежных средств по месту приобретения авиабилета или выбрать удобную для них новую дату вылета. Всем клиентам рекомендуется следить за обновлениями на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» закончил вывозные рейсы из Арабских Эмиратов. Дальнейшие перелеты приостановлены «до нормализации обстановки в регионе».

Израиль
самолеты
перевозчики
авиакомпании
перелеты
Белоруссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичи ждали поезд 40 минут из-за сбоя на МДЦ-4
АТОР раскрыла, как россиянам компенсируют отмененные туры на Ближний Восток
Мерц рассказал, безопасно ли в Германии на фоне войны в Иране
Зверский прилет по больнице в ДНР: ВСУ сгорят в ответ в адском пламени
Путин подписал указ об отставке первого замминистра внутренних дел Горового
Французская компания приняла важное решение по Ирану
Российские «охотники» разнесли в пух и прах САУ Krab и военных ВСУ
Полиция Самарской области разыскивает двоих пропавших детей
В США признались, что погорячились насчет успеха в Ормузском проливе
Российский блогер загадочно пропал на Пхукете
Захарова раскрыла планы Лаврова на 13 марта
Поликлиника попала в скандал из-за слива личных данных пациентов
Развожаев назвал сильные стороны Севастополя
Житель Подмосковья чуть не умер из-за подозрительной травы в супе
Ходила с парнями в туалет: 13-летнюю пьяную девочку изнасиловали в ТЦ
В РСТ раскрыли, как конфликт на Ближнем Востоке поменял географию отдыха
Танкер «Дигнити» с россиянами полгода находится под арестом в Египте
Покупка иномарки обернулась для москвича судом
IT-эксперт ответил, помогут ли пейджеры при отключении мобильного интернета
Герой России объяснил, почему людей с тату не берут в космонавты
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.