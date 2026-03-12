Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:01

Еще двум жертвам ЧП на Иркутском авиазаводе потребовалась помощь медиков

Кобзев: четырех человек госпитализировали после ЧП на авиазаводе в Иркутске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Число госпитализированных сотрудников Иркутского авиазавода после обрушения эстакады выросло до четырех человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. Инцидент случился во время подготовки самолета. Мощный поток воздуха из двигателя опрокинул наземное оборудование.

Авария привела к травмированию семерых работников. Трое из них после осмотра врачами были направлены на амбулаторное лечение.

На ИАЗ проводится внутреннее расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и принятия мер по обеспечению безусловного соблюдения требований безопасности на производстве, — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что нескольких сотрудников удалось спасти из-под завалов обрушившейся крыши на заводе электрокаров Evolute в Липецкой области. Все пострадавшие были оперативно извлечены из-под обломков и переданы в руки медиков. По предварительной информации, кровля не выдержала веса снежных масс, накопившихся из-за обильного снегопада.

