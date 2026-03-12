Обвиняемые во время оглашения приговора по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в помещении Московского городского суда

Адвокат раскрыла, какое наказание запросила бы для террористов из «Крокуса» Адвокат Трунова заявила, что запросила бы казнь для террористов из «Крокуса»

Адвокат Анастасия Трунова заявила NEWS.ru, что запросила бы смертную казнь для террористов из «Крокус Сити Холла». Она отметила, что в России это невозможно из-за действия моратория. Трунова пояснила, что теракт в «Крокусе» — очень тяжкое преступление, из-за которого погибли и пострадали много людей.

Если бы не было у нас в стране моратория на смертную казнь, мы бы, наверное, подавали бы на смертную казнь [для террористов из «Крокуса»], — сказала Трунова.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что осужденных за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» ждут жесткие условия содержания в колониях особого режима, где они будут отбывать пожизненный срок. По его словам, преступники не смогут поддерживать связь друг с другом, так как их, вероятно, этапируют в разные исправительные учреждения.

12 марта Второй Западный окружной военный суд приговорил главаря террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», Шамсидина Фаридуни к пожизненному заключению. Первые 18 лет срока ему предстоит провести в тюрьме, оставшееся время — в колонии особого режима.