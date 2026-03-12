Адвокат раскрыла, какое наказание запросила бы для террористов из «Крокуса»

Адвокат Анастасия Трунова заявила NEWS.ru, что запросила бы смертную казнь для террористов из «Крокус Сити Холла». Она отметила, что в России это невозможно из-за действия моратория. Трунова пояснила, что теракт в «Крокусе» — очень тяжкое преступление, из-за которого погибли и пострадали много людей.
Если бы не было у нас в стране моратория на смертную казнь, мы бы, наверное, подавали бы на смертную казнь [для террористов из «Крокуса»], — сказала Трунова.
Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что осужденных за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» ждут жесткие условия содержания в колониях особого режима, где они будут отбывать пожизненный срок. По его словам, преступники не смогут поддерживать связь друг с другом, так как их, вероятно, этапируют в разные исправительные учреждения.
12 марта Второй Западный окружной военный суд приговорил главаря террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», Шамсидина Фаридуни к пожизненному заключению. Первые 18 лет срока ему предстоит провести в тюрьме, оставшееся время — в колонии особого режима.