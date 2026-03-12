Совбез ООН уличили в зависимости от некоторых стран Запада

Голосование по резолюции, касающейся войны на Ближнем Востоке, продемонстрировало, что Совбез ООН в значительной мере парализован позицией ряда его членов, заявил член Совета Федерации Константин Долгов. По его словам, которые приводит «Взгляд», одностороннее требование к Ирану прекратить атаки без упоминания США и Израиля не отвечает целям поддержания мира.

Произошедшее в Совбезе искажает истинную ситуацию и похоже на наперсточничество со стороны ряда западных членов ООН, — отметил он.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия крайне недовольна поддержкой бахрейнского проекта резолюции по ближневосточному урегулированию в Совете Безопасности ООН. Она поставила под сомнение заинтересованность в разрешении конфликта.

Также вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что решение России в голосовании по резолюции Совбеза ООН по Ирану было выбором между плохим и очень плохим, так как и Иран, и страны Персидского залива — это российские партнеры. По его словам, именно поэтому Москва предпочла воздержаться от голосования.