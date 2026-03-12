Стало известно, в каких профессиях левши чаще всего добиваются успехов Психолог Малазония: левши часто добиваются успехов в индивидуальных видах спорта

Левши нередко добиваются успехов в индивидуальных видах спорта, архитектуре, искусстве и математике, заявил «Ямал-Медиа» нейропсихолог Лев Малазония. По его мнению, природные преимущества таких людей лучше всего работают именно в этих профессиональных сферах.

Прежде всего это индивидуальные виды спорта, например, теннис, фехтование или бокс. Здесь левши доминируют из-за необычной траектории движений. Они также сильны в архитектуре, искусстве и математике, где требуются развитое пространственное мышление и способность к синтезу информации, — отметил Малазония.

Он добавил, что у таких людей нередко возникают сложности в профессиях, где требуется работать со сложным оборудованием, спроектированным строго под правую руку. При этом, по его словам, большинство левшей — 60-70% со временем развивают способность одинаково хорошо владеть обеими конечностями.

