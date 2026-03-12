Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 15:40

Стало известно, в каких профессиях левши чаще всего добиваются успехов

Психолог Малазония: левши часто добиваются успехов в индивидуальных видах спорта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Левши нередко добиваются успехов в индивидуальных видах спорта, архитектуре, искусстве и математике, заявил «Ямал-Медиа» нейропсихолог Лев Малазония. По его мнению, природные преимущества таких людей лучше всего работают именно в этих профессиональных сферах.

Прежде всего это индивидуальные виды спорта, например, теннис, фехтование или бокс. Здесь левши доминируют из-за необычной траектории движений. Они также сильны в архитектуре, искусстве и математике, где требуются развитое пространственное мышление и способность к синтезу информации, — отметил Малазония.

Он добавил, что у таких людей нередко возникают сложности в профессиях, где требуется работать со сложным оборудованием, спроектированным строго под правую руку. При этом, по его словам, большинство левшей — 60-70% со временем развивают способность одинаково хорошо владеть обеими конечностями.

Ранее нейропсихолог Елена Калашникова заявила, что лучшим тренажером для мозга детей являются загадки. По ее словам, они помогают запоминать сведения об окружающем мире, развивают мышление, положительно влияют на поведение и самооценку.

