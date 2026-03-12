«Вы визжали как свиньи»: женщина вышла замуж за зэка и лишилась здоровья

Знакомство с заключенным стоило парикмахеру Марине из Краснодарского края свободы движения. Поверив рецидивисту, женщина вышла замуж. Но абьюзер показал свою натуру в первый же день после освобождения. NEWS.ru рассказывает историю женщины-инвалида.

Жених за решеткой

Марина работала мастером по мужским стрижкам в парикмахерской города Альметьевска в Татарстане. Она воспитывала сына от первого брака. Первый муж злоупотреблял алкоголем, поднимал на нее руку, сильно ревновал к работе, поэтому Марина ушла от него вместе с ребенком.

Знакомство с Евгением Волковым произошло через клиента, который вышел из тюрьмы и показал девушке фотографию мужчины, который ею заинтересовался. Дал ей номер и сказал, что она может познакомиться с этим кавалером.

Сначала Марина не знала, что Евгений сидит. Он соврал, будто его телефон так часто недоступен, поскольку на работе запрещено пользоваться смартфонами. Через полтора месяца мужчина признался, что находится за решеткой.

На вопрос, за что сидит, тоже слукавил, что напился и доложил в полицию о минировании школы. Позже Марина от следователя узнала, что ранее Евгений сидел еще четыре срока за иные преступления.

Через девять месяцев общения сиделец предложил Марине расписаться. Брак они заключили в Казани, пока мужчина продолжал отбывать наказание. После освобождения Евгений сразу приехал к жене, купил много алкоголя, напился и начал грубить.

«Я ребенка увела в другую комнату. Где-то около пяти утра Евгений говорит: „Я сейчас уеду к другим бабам“. Оказывается, он еще общался с другими женщинами, когда сидел. Он уехал, а я думаю: „Слава богу, уехал“. Он поехал в ближайший город», — рассказывает Марина в интервью Веронике Косаткиной.

Но примерно через три дня Евгений все-таки вернулся и заверил, что Марина оказалась лучшей из женщин. Девушка поверила и пустила экс-зэка обратно.

Освободившийся рецидивист нигде не работал, пил, зарплату не отдавал, жаловался своей матери, что Марина его не кормит. Мать присылала полные сумки еды, чтобы сын не приезжал и не мотал ей нервы дома. В конце концов Марине надоело такое замужество, и она выгнала Евгения из дома. Но абьюзер продолжал слать супруге угрозы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Порезал, вытер туфли и ушел

Однажды Евгений вернулся. Посреди ночи он начал тарабанить в дверь квартиры.

«У меня были с соседями очень хорошие отношения. И как-то я пожалела их, чтоб не разбудить его шумом. Я его пустила. Постелила ему на пол», — рассказывает Марина события той злополучной ночи.

Евгений сначала потребовал от Марины накормить его, а затем начал домогаться. Бывшая супруга ответила отказом и пояснила, что тот пришел откуда-то грязный, пьяный и от него дурно пахнет. В итоге все легли спать, а примерно в пять часов утра Марина почувствовала удар в шею.

«Я спала на правом боку. И я сперва не поняла, в чем дело. Он мне задел третий и четвертый нервный позвонок, который полностью отключил меня. <...> Я вся онемела. Потом он меня перевернул на спину, сел на меня сверху и начал бить ножом. Он взял самый маленький на кухне. И когда он меня ударил в шею, этот ножик сломался на две части. Когда я открыла глаза, я уже увидела, что он сына ножом бьет в грудную клетку, душит и пять пальцев ему засунул в рот», — вспоминает Марина.

В это время соседи услышали крики и вызвали полицию. Позже соседка рассказывала: «Марина, вы визжали как свиньи». Нападавший при этом был хладнокровен. Перед тем, как ретироваться, он решил привести в порядок свою обувь.

«Я лежу на полу, он взял салфетку и протирает свои туфли. Он взял мой сотовый телефон, он открыл мою шкатулку, он у меня забрал все золото. У меня его немного было. И вот он просто встал и ушел. И через минуты три зашла полиция. Они его не увидели. А он, оказывается, поднялся выше этажом», — объяснила женщина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прятался в полях

Марина очнулась в больнице полностью парализованной. Ее клиенты, когда узнали о произошедшем, помогли купить специальный матрас от пролежней. Она просила врача сделать смертельную инъекцию, но он напомнил о сыне.

Евгений был найден через две недели: все это время он прятался в полях и огородах. Суд дал ему семь лет, из которых он отсидел пять. Суд исключил из обвинения кражу имущества, назвав его купленным в браке. Также убрал из дела эпизод с сыном, так как не нашли вреда здоровью, хотя у ребенка был вывих челюсти. А от удара ножом мальчик не пострадал лишь потому, что перед этим холодное оружие было сломано о шею Марины.

Марина вернулась домой с трубкой в животе, училась сидеть, пользоваться электрической коляской. Когда сын окончил школу, они уехали на родину в Краснодарский край.

Евгений женился в тюрьме на другой женщине. Она писала Марине угрозы — якобы она посадила практически святого человека. Волков наврал новой избраннице, что застал Марину с любовником в постели, а о насилии над ребенком умолчал.

Из-за пережитого насилия Марина последние 14 лет может передвигаться лишь на коляске. Сын не дает матери унывать и возит ее в санатории, а также настаивает на периодических прогулках на коляске во дворе.

В одном из санаториев женщина познакомилась с мужчиной. Он тоже передвигается на коляске. После близкого знакомства Марина влюбилась.

«Он добрый. Он не обижает, он только меня хвалит. Я к нему приехала, я ничего не умела делать, абсолютно ничего, а теперь адаптируюсь, учусь. Мы поженились, и мы счастливы. Я прямо это говорю с гордостью, что мы счастливы», — говорит Марина.

