12 марта 2026 в 18:12

Военэксперт назвал главную задачу ВС России в зоне СВО до лета 2026 года

Военэксперт Дандыкин: освобождение Славянска станет главной задачей РФ весной

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Освобождение Славянска и Краматорска будет приоритетной задачей Вооруженных сил России весной в зоне спецоперации, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российские войска также могут продвинуться на Запорожском направлении.

На мой взгляд, сейчас ситуация на фронте осложняется наличием огромного количества беспилотников у ВСУ. Но тем не менее, на мой взгляд, главное направление — Донбасс и ВС РФ успешно продвигаются вперед. Самая укрепленная агломерация на данном направлении, как мы знаем, — Славянско-Краматорская. Мы сейчас выходим уже ближе к Краматорску. Российские войска освободили село Гришино. Это стержневой населенный пункт. То есть армия России получила возможность наступать на Славянск и в перспективе охватить его, не допустить снабжение ВСУ. Так что, полагаю, этот город, а также Краматорск будут нашей главной весенней темой, — поделился Дандыкин.

Он подчеркнул, что после неудачного наступления ВСУ в феврале на Запорожском направлении, когда попытки взять Гуляйполе и другие населенные пункты не увенчались успехом, украинская сторона понесла значительные потери, оставив свои танки. В результате этого, по словам военэксперта, уже долгое время на поле боя не было видно немецких Leopard и американских Abrams.

На Запорожском направлении, я думаю, двумя группировками — «Днепр» и «Восток» — тоже есть перспективы подойти к самому Запорожью, но для этого надо разобраться с Ореховым. Что касается остальных боев, это, соответственно, приграничье: и Харьковское, и Сумское. Там надо отодвигать ВСУ, но они цепляются, стараются не уходить. Поэтому там боевые действия также продолжатся, — заключил Дандыкин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Славянска позволит восстановить канал Северский Донец — Донбасс, который снабжает регион водой. По его словам, это позволит решить все проблемы с водоснабжением.

