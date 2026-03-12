Военэксперт ответил, почему Россия должна освободить Одессу и Николаев Военэксперт Дандыкин: освобождение Одессы и Николаева отвечает задачам СВО

Освобождение Одессы и Николаева отвечает изначально поставленным задачам специальной военной операции, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, это поможет предотвратить наступление, которое Украина, вероятно, планирует на весенне-летний период.

Уверен, что Украина на весенне-летнюю кампанию будет готовить наступление. Уже сейчас они активно атакуют юг России, поэтому, на мой взгляд, было бы правильным что-то делать с Одессой и Николаевом. Тем более что освобождение этих территорий отвечает основным задачам проведения специальной военной операции, — высказался Дандыкин.

Ранее военный аналитик Александр Артамонов заявил, что Вооруженные силы России, возможно, готовятся к освобождению прибрежных территорий вплоть до Одессы. Однако, по его словам, в настоящее время проведение операции невозможно из-за таяния снега.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов ранее заявил, что главная причина превосходства российских военных над бойцами ВСУ — это боевой дух. По его мнению, украинские военные деморализованы угрозами от командования и наказаниями.