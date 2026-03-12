Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 20:16

В Иране назвали главную причину хаоса на Ближнем Востоке

МИД Ирана: военные базы США разрушают стабильность всего Ближнего Востока

Дональд Трамп выступает перед солдатами на американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре Дональд Трамп выступает перед солдатами на американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре Фото: Molly Riley/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Присутствие американских военных баз на Ближнем Востоке провоцирует дестабилизацию во всем регионе, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи. Он также подчеркнул, что территория мусульманских стран не должна использоваться для агрессии против других мусульманских государств, передает Mehr.

Военное присутствие США в этих странах не только не обеспечивает безопасность, но и становится фактором нестабильности, а использование территории мусульманских стран для нападения на другую мусульманскую страну совершенно не может быть оправдано, — прокомментировал Багаи.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о намерении ответить на военные удары США. В эфире государственного телевидения он подчеркнул, что Тегеран не оставит действия Вашингтона без ответа. Если США не выплатят компенсацию, Иран конфискует их имущество или нанесет аналогичный ущерб.

Также Хаменеи предупредил Вашингтон о намерении Ирана продолжать нападения на американские военные базы, расположенные в соседних государствах. В своем первом обращении к нации он выразил убежденность в возможности дружбы и мира между соседними странами, однако подчеркнул необходимость закрытия военных баз США на Ближнем Востоке.

Иран
США
Ближний Восток
военные базы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО за шесть часов перехватила 30 вражеских беспилотников
ФБР вступило в дело о «кровавой бойне» в американской синагоге
«Мы все в заднице»: Фицо обратился к НАТО из-за Украины
Опубликованы жесткие кадры с места «кровавой бойни» в американской синагоге
Иран назвал условие, при котором страна прекратит ответные удары
В Совфеде рассказали, о чем Дмитриев переговаривался с представителями США
В американской синагоге произошла кровавая бойня
В Бахрейне практически не осталось российских туристов
Иран ввел свои правила для прохода через Ормузский пролив
«Он растерян»: посол Ирана обличил ложь Трампа о кризисе на Ближнем Востоке
Вдову Хаменеи «похоронили» раньше времени в иранских СМИ
После пожара на кубанской нефтебазе в воздухе нашли химикаты
В Иране назвали главную причину хаоса на Ближнем Востоке
Политолог раскрыл, зачем ВСУ на самом деле атакуют «Турецкий поток»
Иран признал два мощных удара по базе США в Бахрейне
Перехвачен циничный разговор летчиков Израиля и США перед атакой на Иран
Падение наледи с крыши обернулось жесткой травмой для подростка в Костроме
В Иране раскрыли, при каком условии «отпустят» США
«Начинает химиотерапию»: выживет ли Лерчек, точный диагноз, новости сегодня
РФ выдаст Румынии преступника, в Москве грядут заморозки: что дальше
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.