В Иране назвали главную причину хаоса на Ближнем Востоке

Присутствие американских военных баз на Ближнем Востоке провоцирует дестабилизацию во всем регионе, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи. Он также подчеркнул, что территория мусульманских стран не должна использоваться для агрессии против других мусульманских государств, передает Mehr.

Военное присутствие США в этих странах не только не обеспечивает безопасность, но и становится фактором нестабильности, а использование территории мусульманских стран для нападения на другую мусульманскую страну совершенно не может быть оправдано, — прокомментировал Багаи.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о намерении ответить на военные удары США. В эфире государственного телевидения он подчеркнул, что Тегеран не оставит действия Вашингтона без ответа. Если США не выплатят компенсацию, Иран конфискует их имущество или нанесет аналогичный ущерб.

Также Хаменеи предупредил Вашингтон о намерении Ирана продолжать нападения на американские военные базы, расположенные в соседних государствах. В своем первом обращении к нации он выразил убежденность в возможности дружбы и мира между соседними странами, однако подчеркнул необходимость закрытия военных баз США на Ближнем Востоке.