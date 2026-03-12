Опубликованы жесткие кадры с места «кровавой бойни» в американской синагоге Кадры с места стрельбы в американской синагоге появились в Сети

Появились кадры с места трагедии в США (штат Мичиган), где неизвестный начал стрельбу в синагоге. По предварительной информации, сначала он врезался в здание на авто, а затем открыл стрельбу.

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) сообщили в соцсети X, что прибыли на место происшествия. На опубликованных кадрах видно, как из здания синагоги валит дым.

Днем 10 марта в северо-западной части Балтимора произошла стрельба с участием сотрудника правоохранительных органов. По предварительным данным, ранения получили как офицер полиции, так и мужчина, которого стражи порядка называли подозреваемым. Инцидент был квалифицирован полицией как случай с «активным стрелком».

До этого в канадском Торонто неизвестные открыли стрельбу по зданию консульства США. Инцидент произошел около 05:30 по местному времени (12:30 мск). По предварительным данным, пострадавших нет, однако на месте обнаружено порядка 10 гильз.

Также прокуратура Лос-Анджелеса предъявила обвинение в покушении на убийство 35-летней Иванне Ортис, которая 9 марта обстреляла дом певицы Рианны в Лос-Анджелесе из винтовки AR-15. Женщине инкриминировали еще более десятка преступных эпизодов.