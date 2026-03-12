Мир, стабильность, торговля: Азербайджан успешно развивает Южный Кавказ

В то время как во всем мире обостряются военные, политические и экономические конфликты, Южный Кавказ превращается в оплот безопасности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мир с Баку позволил Армении впервые в истории стать транзитной страной. Теперь две республики строят общие планы, инвестируют в транспортные проекты и логистику. По словам экспертов, стабильность в регионе критически важна и для России. Какие важные торговые коридоры проходят через эти страны и почему Москве нужен мир на Южном Кавказе — в материале NEWS.ru.

О чем заявил Алиев на Глобальном форуме в Баку

12 марта на открытии XIII Глобального Бакинского форума Алиев в своей речи уделил большое внимание вопросу дальнейшего взаимодействия с Арменией. Он выразил уверенность, что отныне мир между двумя республиками «заключен навсегда». Теперь, по его словам, они вплотную работают над разблокированием транспортных коммуникаций в регионе — уже сняты ограничения на транспортировку товаров, поступающих в Армению с разных направлений, возобновлены торговля и экспорт необходимых нефтепродуктов.

«Впервые в своей независимой истории Армения может стать транзитной страной. Она пока не является таковой. Благодаря этому мы сможем установить прямое сообщение между основной частью Азербайджана и нашим эксклавом — Нахчыванской Автономной Республикой», — сказал Алиев.

По его словам, такое сотрудничество будет взаимовыгодно для всех стран региона и откроет им дополнительные возможности. Глава Азербайджана также отметил, что Баку направил значительную часть доходов, полученных от продажи энергоресурсов, на развитие транспортной и логистической инфраструктуры, так как спрос на транзит через территорию республики постоянно растет. В первую очередь речь идет о транспортных коридорах МТК «Восток — Запад» и «Север — Юг».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: president.az

Готовы ли в Ереване к сотрудничеству с Баку

В Ереване тоже демонстрируют полную готовность налаживать отношения с Баку. Сразу после Ильхама Алиева на брифинге выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В своей речи он заявил, что в новой Конституции Армении не должно быть упоминания Декларации о независимости республики, в которой есть отсылка к постановлению «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». По словам Пашиняна, этот пункт основывается на логике конфликта, в которой невозможно «построить независимое государство». Таким образом он поставил точку в последнем спорном моменте между Баку и Ереваном.

Армянский премьер уже давно говорит о запуске транспортных коммуникаций. В ноябре он поблагодарил Алиева за полное снятие запрета на транзит грузов в Армению через азербайджанскую территорию. В свою очередь в Ереване всячески поддерживают строительство маршрутов, связывающих Нахичевань с основной территорией Азербайджана.

Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Какие транспортные коридоры проходят по Южному Кавказу

Южный Кавказ постепенно становится важным транспортным узлом Евразии из-за своего стратегического географического положения. В регионе реализуются крупные транспортные проекты — железные дороги, автомобильные маршруты, энергетические трубопроводы и логистические коридоры, соединяющие Китай, Центральную Азию, Турцию, Европу и Иран.

Один из ключевых проектов региона — железная дорога Баку — Тбилиси — Карс, которая соединяет Азербайджан, Грузию и Турцию и является частью так называемого Транскаспийского международного транспортного маршрута. Он связывает Китай и страны Центральной Азии с Европой через Каспийское море и Кавказ. Его значение выросло в последние годы, поскольку он стал альтернативой северным транспортным путям.

Другой важный проект — Зангезурский коридор, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванью через юг Армении и обеспечить прямое сообщение между Азербайджаном и Турцией. После второй войны в Карабахе в рамках этого проекта строятся новые железные дороги и автомобильные магистрали.

Зангезурский коридор Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Какую роль играет МТК «Север — Юг»

Еще один стратегически важный маршрут — Международный транспортный коридор «Север — Юг». Он должен связать Россию с Ираном и Индией через Азербайджан и Каспийское море и значительно сократить время перевозки грузов.

Это крупный транспортный коридор для торговли с дружественными странами в обход подконтрольных Западу маршрутов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, транспортные поставки по дорогам Южного Кавказа активизируют экономические цепочки и позволяют нарастить объемы торговли по еще одному маршруту.

«В целом „Север — Юг“ — важный транспортный коридор, торговый маршрут в страны азиатского региона. Сейчас его часть — одно из ответвлений, проходящее через Иран — фактически заблокирована. Зангезурский транспортный коридор открывает возможность железнодорожных перевозок не в сторону Ирана, который сейчас стал тупиковым в этом плане, а в сторону Турции», — указал Толмачев.

По словам парламентария, чем больше разнообразие маршрутов, тем ниже риски, что они будут нарушены. Кроме того, в условиях ближневосточного конфликта возрастает роль России как производителя и продавца ресурсов.

Этот маршрут в два раза быстрее и значительно дешевле, чем путь через Суэцкий канал, отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Николай Будуев, подчеркнув, что «Север — Юг» связывает российские порты на Балтике и Каспии с портами Ирана в Персидском заливе и далее с Индией.

«Стоит отметить, что Азербайджан уже встроил свою инфраструктуру в этот проект, и подключение Армении как транзитера создаст здоровую конкуренцию и увеличит пропускную способность региона», — сказал парламентарий.

Открытие XIII Глобального Бакинского форума Фото: president.az

Почему России важен мир на Южном Кавказе

Стабильность Южного Кавказа — это для России вопрос не только внешней политики, но и внутренней безопасности, считает Будуев. Он напомнил, что регион непосредственно граничит с российским Северным Кавказом, поэтому любая дестабилизация мгновенно проецируется на субъекты РФ.

«Россия традиционно выступает гарантом безопасности и ключевым посредником в регионе. Хаос на Южном Кавказе создает вакуум, который стремятся заполнить внерегиональные игроки — США, Франция, ЕС, — что Москва рассматривает как угрозу своим интересам», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, по его словам, через Кавказ проходят кратчайшие пути, связывающие Россию с Турцией, Ираном и странами Ближнего Востока. Постоянные конфликты делают эти маршруты рискованными и дорогими, посетовал депутат. Однако, указал он, российские компании обладают компетенциями и ресурсами для восстановления разрушенных участков железных дорог.

«Кроме того, Москва заинтересована в модернизации пограничных переходов и создании логистических центров. Несмотря на текущие политические сложности, Россия стремится сохранить за собой роль оператора или гаранта безопасности этих коридоров», — заключил Будуев.

