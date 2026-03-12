Россия поблагодарила Азербайджан за помощь с гуманитарным грузом для Ирана

Россия поблагодарила Азербайджан за помощь с гуманитарным грузом для Ирана Посол Евдокимов сообщил о прибытии гумпомощи в Иран при содействии Баку

Россия выразила благодарность Азербайджану за оперативное содействие в транспортировке гуманитарного груза для Ирана, заявил агентству Report посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов. Дипломат подчеркнул, что этот логистический вопрос был успешно согласован в ходе недавнего телефонного диалога президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина.

Большое спасибо азербайджанской стороне, — добавил посол.

Евдокимов добавил, что готовность Баку помочь стала решающим фактором в быстрой доставке необходимых ресурсов. Азербайджанская сторона в кратчайшие сроки, продемонстрировав высокий уровень партнерского взаимодействия.

Ранее президенты России и Азербайджана выразили готовность развивать сотрудничество в различных сферах по принципу стратегического партнерства и союзничества. В ходе телефонного разговора 11 марта лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.