12 марта 2026 в 15:31

Россия поблагодарила Азербайджан за помощь с гуманитарным грузом для Ирана

Посол Евдокимов сообщил о прибытии гумпомощи в Иран при содействии Баку

Михаил Евдокимов Михаил Евдокимов Фото: Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости
Россия выразила благодарность Азербайджану за оперативное содействие в транспортировке гуманитарного груза для Ирана, заявил агентству Report посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов. Дипломат подчеркнул, что этот логистический вопрос был успешно согласован в ходе недавнего телефонного диалога президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина.

Большое спасибо азербайджанской стороне, — добавил посол.

Евдокимов добавил, что готовность Баку помочь стала решающим фактором в быстрой доставке необходимых ресурсов. Азербайджанская сторона в кратчайшие сроки, продемонстрировав высокий уровень партнерского взаимодействия.

Ранее президенты России и Азербайджана выразили готовность развивать сотрудничество в различных сферах по принципу стратегического партнерства и союзничества. В ходе телефонного разговора 11 марта лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Иран
Азербайджан
дипломаты
гуманитарная помощь
