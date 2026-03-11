Путин и Алиев обсудили развитие сотрудничества России и Азербайджана Путин и Алиев выразили готовность развивать сотрудничество России и Азербайджана

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев выразили готовность развивать сотрудничество в различных сферах по принципу стратегического партнерства и союзничества, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе телефонного разговора 11 марта лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Затронуты некоторые актуальные аспекты двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия в различных областях на принципах стратегического партнерства и союзничества, — говорится в сообщении.

Путин также поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана и помощи с доставкой гуманитарной помощи из РФ. Кроме того, президенты обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры двух стран выступили за скорейшее прекращение боевых действий и дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее стало известно, что Азербайджан первым среди других государств оказал поддержку Ирану, отправив партию гуманитарной помощи. Груз доставили автомобили азербайджанского МЧС.