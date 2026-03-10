Азербайджан первым среди других стран отправил в Иран гуманитарную помощь

Азербайджан первым среди других стран отправил в Иран гуманитарную помощь

Азербайджан первым среди других государств оказал поддержку Ирану, отправив партию гуманитарной помощи, передает агентство АЗЕРТАДЖ. По его информации, соответствующее распоряжение отдал президент республики Ильхам Алиев. Груз доставят автомобили азербайджанского МЧС.

В целях обеспечения текущих потребностей дружественного и соседнего иранского народа в Иран отправлена гуманитарная помощь, — говорится в сообщении.

В состав вошли продукты питания общим весом порядка 30 тонн, в том числе рис, мука, сахар и чай. Кроме того, жителям Ирана направлено около четырех тонн воды, двух тонн лекарств и различных медицинских изделий.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) решила восстановить воздушное сообщение между Баку и Нахичеванью. Полеты по данному маршруту возобновились с 9 марта. Перевозчик пообещал своевременно уведомлять пассажиров о любых изменениях в расписании.

До этого стало известно, что власти Азербайджана возобновили грузоперевозки через границу с Ираном, приостановленные 5 марта из-за инцидента с беспилотником. Проезд был разблокирован 9 марта с 10:00 по местному времени (09:00 мск).