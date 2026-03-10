Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 09:19

Азербайджан первым среди других стран отправил в Иран гуманитарную помощь

Автомобили азербайджанского МЧС с гуманитарной помощью Автомобили азербайджанского МЧС с гуманитарной помощью Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Азербайджан первым среди других государств оказал поддержку Ирану, отправив партию гуманитарной помощи, передает агентство АЗЕРТАДЖ. По его информации, соответствующее распоряжение отдал президент республики Ильхам Алиев. Груз доставят автомобили азербайджанского МЧС.

В целях обеспечения текущих потребностей дружественного и соседнего иранского народа в Иран отправлена гуманитарная помощь, — говорится в сообщении.

В состав вошли продукты питания общим весом порядка 30 тонн, в том числе рис, мука, сахар и чай. Кроме того, жителям Ирана направлено около четырех тонн воды, двух тонн лекарств и различных медицинских изделий.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) решила восстановить воздушное сообщение между Баку и Нахичеванью. Полеты по данному маршруту возобновились с 9 марта. Перевозчик пообещал своевременно уведомлять пассажиров о любых изменениях в расписании.

До этого стало известно, что власти Азербайджана возобновили грузоперевозки через границу с Ираном, приостановленные 5 марта из-за инцидента с беспилотником. Проезд был разблокирован 9 марта с 10:00 по местному времени (09:00 мск).

Иран
Азербайджан
гуманитарная помощь
Ильхам Алиев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин анонсировал выделение Белгороду полумиллиарда рублей
Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем могут появиться в межсезонье
Названа ловушка, в которую можно попасть при инвестировании
Известный азиатский курорт намерен привлечь больше российских туристов
«Вековой юбилей»: Лукашенко поздравил российского композитора со столетием
В Москве заблокировали десятки сайтов об электроудочках
Водитель похитил почти 10 тыс. литров солярки и попал под статью
Спасатели приняли новые меры для поисков пропавших в Звенигороде детей
Бортников подсчитал террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
Русификацию вывесок в России назвали ударом по артистам
Депутат объяснил, как инвестиции могут повлиять на доходы пенсионных фондов
Путин поздравил автора мелодии песни «Есть только миг» с юбилеем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 марта: где сбои в России
Психотерапевт рассказала о правилах общения в переписке
Юрист раскрыл, в каких случаях можно оспорить штраф с дорожной камеры
В Европе пришли в ярость из-за бездействия ЕС в отношении Зеленского
«Mercedes ‎Киркорова» за 1 млрд рублей привлек внимание приставов
Популярный чат-бот дал сбой в России
Россиянам рассказали, о чем молятся святителю Тарасию 10 марта
Бывший замминистра обороны РФ не попадет в СИЗО из-за болезни
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.