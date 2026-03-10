В США указали на главный просчет администрации Трампа в отношении Ирана WSJ: администрация Трампа просчиталась в оценках решимости Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа просчиталась в оценках готовности Ирана к длительному противостоянию, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В Вашингтоне надеялись, что после убийства верховного лидера Али Хаменеи и ряда военных чиновников режим в Тегеране падет.

Как отметило издание, в США также ожидали, что в Иране повторится «сценарий Венесуэлы», когда чиновники решили сотрудничать с Вашингтоном. В итоге ни один из этих вариантов не был реализован, резюмировали журналисты.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что окружение Трампа настойчиво советует ему найти способ завершить военную операцию против Ирана. Советники опасаются падения общественной поддержки, особенно на фоне роста цен на нефть и газ.

Кроме того, стало известно, что за три зимних месяца Украина израсходовала 700 зенитных ракет для систем Patriot — столько же, сколько США и их союзники на Ближнем Востоке потратили за несколько дней войны с Ираном. По информации WSJ, это ставит под угрозу дальнейшие поставки Киеву.