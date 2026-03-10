Финский профессор назвал возможные сроки снятия санкций с России Профессор Малинен: санкции с России могут снять к концу марта

Антироссийские санкции могут снять к концу марта, заявил в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Он призвал страны, которых не пугает возможный энергокризис из-за событий на Ближнем Востоке, изменить свои взгляды.

Ожидается, что большинство российских санкций будет снято к концу месяца, — написал Малинен.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что власти США рассматривают возможность смягчения санкций против России, включая как общее ослабление ограничений, так и более точечные меры. По его информации, одним из вариантов может стать фактическое разрешение отдельным странам закупать российскую нефть без риска вторичных санкций со стороны Вашингтона.

До этого специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что объединение исключило грузинский порт Кулеви из 20-го пакета ограничений против России, который по-прежнему разрабатывается. Он написал письмо на имя министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили. Изначально порт предлагалось включить в список, поскольку через него якобы проходит российская нефть.