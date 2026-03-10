Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в Telegram-канале поспешно объявил о своем вступлении в престижный «Клуб Григория Федотова», куда попадают те, кто забил 100 голов и более. В воскресенье футболист забил гол в матче с «Оренбургом», который стал для него 100-м в карьере. Однако в зачет символического клуба идут не все мячи.

Тише едешь, дальше будешь! «Клуб-100», — написал Соболев.

Согласно регламенту, учитываются голы в Кубке России только с той стадии, в которую вступают команды высшей лиги. Два мяча, забитые Соболевым в 2017 году за «Томь» в ворота «Иртыша» в 1/32 финала, не засчитываются, так как клубы элитного дивизиона начинают борьбу позже — с 1/16 финала. Таким образом, реальный счет форварда для Клуба Федотова пока составляет 98 голов.

