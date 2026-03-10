На загадочном ранчо Эпштейна начались обыски

Власти Нью-Мексико возобновили расследование и начали обыск на ранчо, ранее принадлежавшем скандальному финансисту Джеффри Эпштейну, сообщает New York Post. Изначально дело было закрыто в 2019 году по запросу федеральных прокуроров Нью-Йорка, но на прошлой неделе следственные мероприятия возобновились.

Следователи намерены выяснить, использовалось ли ранчо, расположенное в 50 км от Санта-Фе, для организации сексуального насилия и торговли людьми. По данным издания, Эпштейн мог перевозить туда несовершеннолетних девушек на своем частном самолете.

Ранее Министерство юстиции США пообещало обнародовать еще 50 тыс. документов по делу финансиста, которые могут содержать неподтвержденные заявления о главе Белого дома Дональде Трампе, включая отчеты ФБР. До этого из общего доступа пропали свыше 47 тыс. файлов, что в ведомстве объяснили необходимостью их дополнительного изучения специалистами, среди них были три служебные записки ФБР.

Кроме того, стало известно, что Эпштейн в середине 2000-х арендовал шесть тайных складов для сокрытия компрометирующих фотографий и компьютеров, опасаясь обыска. Частные детективы за десятки тысяч долларов переместили его компьютеры в новые хранилища и сняли секретное помещение в Нью-Йорке, где обыски не проводились, что указывает на возможное наличие неизученных документов.