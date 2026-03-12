Иран уже 13-й день отрезан от интернета

Интернет-связь в Иране не функционирует уже более 288 часов, об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в соцсети X. Таким образом, отключение интернета в стране продолжается уже 13-й день.

Показатели свидетельствуют о том, что отключение интернета в Иране продолжается уже 13-й день, более 288 часов, — говорится в сообщении.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали военные действия против Ирана. Под обстрел попали крупные иранские города, включая столицу страны Тегеран. Белый дом обосновал свои действия угрозой ракетных и ядерных атак, которые, по их утверждению, исходили от Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о проведении масштабной операции возмездия, атаковав объекты в Израиле. Кроме того, удары были нанесены по целям США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что утром 12 марта Иран атаковал израильские авиабазы «Пальхамим» и «Увда», а также штаб-квартиру ШАБАК. Перед этим была проведена кибератака на железнодорожную систему, сделав ее неработоспособной.