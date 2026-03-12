Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:33

Криминалист раскрыл незавидную судьбу осужденных за теракт в «Крокусе»

Криминалист Игнатов: виновников теракта в «Крокусе» могут искалечить сокамерники

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Осужденные за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут пострадать от рук сокамерников, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний подберут соответствующих соседей для пособников террористов.

Трудно сказать, какое к осужденным за теракт в «Крокусе» будет отношение [в тюрьме]. Я думаю, что негативное. Как они там проживут, не знаю. Такие, как они, могут и выжить, если к ним никто из сокамерников не применит никаких мер физического воздействия. А могут и не выжить. Нам трудно предугадать их судьбу. Но то, что она будет невеселая, это однозначно. Главное, что они никогда не будут пересекаться. Полагаю, сотрудники ФСИН найдут им достойных соседей. У них есть инструкции и приказы, как, где и с кем содержать таких выродков. Их могут ликвидировать, избить или просто искалечить. Это непредсказуемо: взаимоотношения между заключенными спонтанно могут перерасти в моментальную агрессию, — высказался Игнатов.

Ранее второй Гарнизонный Западный военный суд вынес приговор пособникам террористов в «Крокус Сити Холле». Многих из них ждет пожизненное заключение и крупные штрафы.

теракты
криминалисты
Крокус Сити Холл
террористы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
