12 марта 2026 в 11:37

Пособникам террористов из «Крокуса» вынесли приговор

Пособникам террористов из «Крокуса» вынесли пожизненный приговор

Второй Гарнизонный Западный военный суд вынес приговор пособникам террористов в «Крокус сити холле». Как сообщает корреспондент NEWS.ru, большинство ожидает пожизненное заключение и многомиллионные штрафы.

Пособников в организации терактов приговорили:

  • Умеджон Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов — пожизненное. Из них 12 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. Штраф 2,7 млн рублей.
  • Мустаким Солиев — пожизненное. Из них 10 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. Штраф 990 тыс. рублей.
  • Хусейн Хамидов — пожизненное. Из них 10 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. Штраф 790 тыс. рублей.
  • Зоир Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Джумахон Курбонов — пожизненное. Из них 10 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. Штраф 500 тыс. рублей.
  • Хусен Медов — пожизненное. Из них 10 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. Штраф 2,5 млн рублей.

  • Джабраил Аушев — пожизненное. Из них 8 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. Штраф 1,2 млн рублей.

  • Алишер Касимов — 22 года 6 месяцев. Из них 7 лет в тюрьме,
