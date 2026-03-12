Пособникам террористов из «Крокуса» вынесли приговор

Второй Гарнизонный Западный военный суд вынес приговор пособникам террористов в «Крокус сити холле». Как сообщает корреспондент NEWS.ru, большинство ожидает пожизненное заключение и многомиллионные штрафы.
Пособников в организации терактов приговорили:
- Умеджон Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов — пожизненное. Из них 12 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. Штраф 2,7 млн рублей.
- Мустаким Солиев — пожизненное. Из них 10 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. Штраф 990 тыс. рублей.
- Хусейн Хамидов — пожизненное. Из них 10 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. Штраф 790 тыс. рублей.
- Зоир Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Джумахон Курбонов — пожизненное. Из них 10 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. Штраф 500 тыс. рублей.
- Хусен Медов — пожизненное. Из них 10 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. Штраф 2,5 млн рублей.
Джабраил Аушев — пожизненное. Из них 8 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. Штраф 1,2 млн рублей.
- Алишер Касимов — 22 года 6 месяцев. Из них 7 лет в тюрьме,