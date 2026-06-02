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02 июня 2026 в 23:55

Собянин сообщил о новой попытке атаковать Москву беспилотниками

Собянин: число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло восьми

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Силы ПВО Минобороны России сбили еще четыре беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на местах падения обломков уже работают все необходимые специалисты.

Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее четыре человека пострадали от взрыва дронов ВСУ в Белгородской области. В результате ударов были ранены жители Валуйского и Краснояружского округов.

До этого в оперштабе Белгородской области сообщили, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что в результате воздушной атаки ВСУ пострадали мирные жители Таганрога. По предварительной информации, от попадания беспилотника в частный дом два человека получили ранения.

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