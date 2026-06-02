Четыре человека ранены из-за атаки дронов ВСУ под Белгородом

Четыре гражданских лица пострадали от взрыва дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. В результате ударов были ранены жители Валуйского и Краснояружского округов.

При атаках со стороны ВСУ пострадали четыре мирных жителя. В городе Валуйки при детонации беспилотника мужчина получил акубаротравму. В Валуйской ЦРБ пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. На месте атаки повреждена транспортная инфраструктура, — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил, что в поселке Октябрьский FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.