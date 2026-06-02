02 июня 2026 в 15:53

Украинский ТЦК мобилизовал немца

Депутат Рады Мазурашу: ТЦК мобилизовал гражданина Германии на Украине

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) схватили и доставили в учебный центр в Черновицкой области на западе Украины гражданина Германии, сообщил в соцсетях депутат Верховной рады Георгий Мазурашу. Речь идет о жителе региона, у которого в 2017 году указом президента прекратили украинское гражданство в связи с получением немецкого паспорта.

Мужчина приехал на Украину навестить родственников. В ходе общения с представителями ТЦК он демонстрировал паспорт Германии и документы о прекращении гражданства Украины, однако это не возымело действия. Как отметил депутат, сотрудники военкомата ссылаются на наличие у задержанного оформленного ранее украинского паспорта и считают это достаточным основанием для мобилизации.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что поддерживаемые президентом Украины Владимиром Зеленским военкоматы превратились в «охотников на людей» и орудие геноцида населения. По его словам, эти учреждения полностью укомплектованы «неонацистскими отморозками». Депутат также подчеркнул, что век предателей и коллаборационистов недолог. За свои преступления они заплатят высокую цену.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

