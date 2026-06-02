Мать погибшего в Кузбассе подростка поделилась подробностями трагедии

Мать 17-летнего Руслана, застреленного охотником в Кузбассе, заявила РЕН ТВ, что виновные в гибели ее сына должны понести заслуженное наказание. По ее словам, подросток с друзьями катался на мопедах. В какой-то момент ребята заметили машину и приняли ее за автомобиль ГИБДД, спрятались в кустах.

Один был с ружьем, один светил прожектором. Потом выстрел. Попало в Руслана. Потом они кричали типа «выходите, мы вас не тронем», — рассказала женщина.

Один из охотников, Евгений Н., увидел через тепловизор силуэт в зарослях и, приняв его за животное, выстрелил из ружья. Поняв, что убили человека, мужчины уехали, но позже сами обратились в полицию. Все трое задержаны, одному уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным источника РЕН ТВ, фигуранты работают в спортивной школе.

Руслан был единственным ребенком в семье, помогал родителям по хозяйству и готовился к поступлению в академию МЧС. Соседи описывают его как общительного и трудолюбивого парня.

Тем временем в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области сообщили, что мужчины, обвиняемые в убийстве 17-летнего подростка в Кузбассе, занимались незаконной охотой. Суд заключил их под стражу до 31 июля 2026 года.