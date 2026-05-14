День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 02:49

Раскрыто, какое наказание грозит бежавшему из РФ экс-замглавы Минприроды

Экс-замглавы Минприроды Буцаеву грозит до 10 лет колонии по статье УК РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшему заместителю министра природных ресурсов и экологии России Денису Буцаеву, объявленному в федеральный розыск, грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело, по которому он проходит обвиняемым, связано с хищением средств Российского экологического оператора (РЭО), пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Буцаев обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает также штраф до 1 млн рублей.

Политик ушел в отставку по собственному желанию 23 апреля этого года. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении его от должности.

Он пробыл в Министерстве природных ресурсов чуть больше года. Его назначили на пост замглавы ведомства в марте 2025 года. До этого он занимал должность генерального директора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО).

Согласно открытым источникам, Буцаев покинул территорию Российской Федерации и был объявлен в федеральный розыск. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства хищения.

Ранее в Бурятии задержали главу Закаменского района Сергея Гонжитова по подозрению в незаконной охоте на изюбра. В начале апреля чиновник вместе с водителем отправился на автомобиле Toyota Land Cruiser в охотничьи угодья в местности Айнек-Гол.

Общество
Денис Буцаев
УК РФ
наказания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ учили в введении неизвестных препаратов военнопленным
Психолог раскрыла, кому соцсети вредят сильнее всего
$700 млрд на ветер. Зеленский доигрался: когда Украину оставят без денег
«Две недели без еды»: в рядах ВСУ выявили проблемы со снабжением
В Минпросвещения озвучили, кто может поступить в вуз без вступительных
Россияне еще три раза будут работать неполную неделю
Израиль рассматривает предложения о роспуске парламента
«Испанский стыд»: Каллас опозорилась после нелепого ответа Путину
Мракобесы у власти: Украиной управляют колдуны и тарологи
Раскрыто, какое наказание грозит бежавшему из РФ экс-замглавы Минприроды
«Мы стараемся»: США увидели свет в конце туннеля в переговорах с Ираном
Российский Ил-20 над Балтикой напугал ВС Польши
«Бандеризация» по полной: как Польша и Украина сожрут друг друга
«Если что-то случится»: Трамп оставил вице-президенту письмо
В США выбрали главу Федеральной резервной системы
Полиция проверяет инцидент с избиением 12-летнего мальчика жителем Урала
Раскрыто, зачем ведущий Молчанов ездил в Израиль перед смертью
Бензин по талонам, свет по карточкам: Европа в панике — топливо на исходе
Звезде «Не родись красивой» стало плохо во время спектакля в театре Пушкина
Российский голкипер Сафонов завоевал новый трофей в составе ПСЖ
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.