Раскрыто, какое наказание грозит бежавшему из РФ экс-замглавы Минприроды Экс-замглавы Минприроды Буцаеву грозит до 10 лет колонии по статье УК РФ

Бывшему заместителю министра природных ресурсов и экологии России Денису Буцаеву, объявленному в федеральный розыск, грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело, по которому он проходит обвиняемым, связано с хищением средств Российского экологического оператора (РЭО), пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Буцаев обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает также штраф до 1 млн рублей.

Политик ушел в отставку по собственному желанию 23 апреля этого года. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении его от должности.

Он пробыл в Министерстве природных ресурсов чуть больше года. Его назначили на пост замглавы ведомства в марте 2025 года. До этого он занимал должность генерального директора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО).

Согласно открытым источникам, Буцаев покинул территорию Российской Федерации и был объявлен в федеральный розыск. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства хищения.

