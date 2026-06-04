Тысячу человек эвакуировали из ТЦ на юго-западе Москвы

Тысячу человек эвакуировали из ТЦ на юго-западе Москвы

Около 1 тыс. посетителей были эвакуированы из торгового центра «Рио» на юго-западе Москвы из-за пожара, сообщили ТАСС в оперативных службах. Отмечается, что в здании произошло возгорание утеплителя на площади в два квадратных метра.

Пожарная сигнализация сработала в торговом центре. <...> Из здания эвакуированы порядка 1 тыс. человек, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.

До этого крупный пожар произошел на складе в Кузнечихинском промузле Архангельска. К тушению были привлечены пожарный поезд и вертолет Ми-8. Площадь возгорания составила около 7,5 тыс. квадратных метров.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на территории мусорного полигона в Шпаковском округе Ставропольского края выросла до 500 квадратных метров. Огонь охватил трехэтажное административное здание и одноэтажный склад в хуторе Нижнерусском.