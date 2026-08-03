Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 13:15

Хулиган поджег футболку в примерочной ТЦ

В Москве мужчина поджег футболку в примерочной ТЦ и получил 10 суток ареста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве 25-летний мужчина поджег футболку в примерочной магазина одежды в торговом центре на проспекте Мира, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. Сотрудники магазина оперативно потушили возгорание до прибытия экстренных служб, пострадавших нет.

В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из торговых павильонов по продаже одежды, расположенном в крупном торговом центре на проспекте Мира, неизвестный поджег футболку в примерочной, — говорится в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого — уроженца столицы без постоянного места жительства. По данным ведомства, он совершил поджог из хулиганских побуждений. В отношении него составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, суд назначил нарушителю 10 суток административного ареста.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны двое мужчин за попытку поджога бара на Пушкинской улице. 22-летний мужчина украл канистру с топливом и предложил 34-летнему сообщнику поджечь заведение. Старший вылил топливо у входа, но поджог не удался. Оба были задержаны и доставлены в полицию.

Москва
поджоги
торговые центры
происшествия
аресты
хулиганство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В японском зоопарке начали умирать львы
ВС РФ нанесли мощные удары возмездия по Украине: пылают суда с грузами ВСУ
Финансист объяснил, как в августе будут выплачивать зарплату
Появились новые подробности по делу об убийстве россиян в Паттайе
В Сеуте раскрыли число мигрантов, оставшихся после прорыва 80 тыс. человек
Дима Билан ответил на критику своего концерта в Москве
Ростовский Минздрав начал помогать школьнице, заразившейся ВИЧ в больнице
Дрон ВСУ ударил по школе в российском регионе
Полиция задержала 60 человек в ходе рейда в кочевых поселениях Ленобласти
В Армении избрали нового спикера парламента
В России впервые разрешили коммерческие перевозки на аэростатах
Политолог рассказал, что может изменить ухудшающиеся отношения России и ФРГ
Москвичам рассказали, сколько продлится 30-градусная жара
Автомобилистам дали советы, как подготовиться к дальней поездке в жару
Использованы специфические полит-технологии: Пригожин о концерте Дмитриенко
Зеленский назвал имя нового главы СНБО Украины
«Никакой кооперации»: оппозиционер Вайдель высказалась о ситуации в Сеуте
ВСУ ударили по детям на пляже: атака на Геленджик 3 августа, сколько жертв
Психолог перечислила риски длительного грудного вскармливания
Соцсеть Трампа начала продавать сверхбыстрый доступ к его постам
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.