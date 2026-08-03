Хулиган поджег футболку в примерочной ТЦ В Москве мужчина поджег футболку в примерочной ТЦ и получил 10 суток ареста

В Москве 25-летний мужчина поджег футболку в примерочной магазина одежды в торговом центре на проспекте Мира, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. Сотрудники магазина оперативно потушили возгорание до прибытия экстренных служб, пострадавших нет.

В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из торговых павильонов по продаже одежды, расположенном в крупном торговом центре на проспекте Мира, неизвестный поджег футболку в примерочной, — говорится в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого — уроженца столицы без постоянного места жительства. По данным ведомства, он совершил поджог из хулиганских побуждений. В отношении него составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, суд назначил нарушителю 10 суток административного ареста.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны двое мужчин за попытку поджога бара на Пушкинской улице. 22-летний мужчина украл канистру с топливом и предложил 34-летнему сообщнику поджечь заведение. Старший вылил топливо у входа, но поджог не удался. Оба были задержаны и доставлены в полицию.