Появились новые подробности по делу об убийстве россиян в Паттайе

Появились новые подробности по делу об убийстве россиян в Паттайе Посольство РФ в Таиланде помогает с документами семье убитых в Паттайе россиян

Посольство России в Таиланде помогает родственникам убитых в Паттайе россиян с оформлением документов, требуемых в том числе для процедуры опознания, сообщил глава дипмиссии Евгений Томихин. По его словам, которые приводит ТАСС, дипломаты оперативно оказывают содействие семье, делают все необходимое.

Предусмотрены необходимые в такой ситуации процедуры, в том числе опознание, оформление документов, в том числе по линии посольства. Оказываем необходимое содействие семье: помогаем оформлять оперативно документы, необходимые в этой ситуации, — отметил Томихин.

Ранее власти Таиланда выразили соболезнования в связи с убийством россиян в Паттайе. Как сообщил глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу, он вместе с премьер-министром Анутхином Чанвиракуном позвонил российскому послу в Таиланде Евгению Томихину, чтобы передать ему слова сожаления.

До этого премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун заявил, что виновные в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде понесут самое суровое наказание. По его словам, подозреваемые не получат права на временное освобождение под залог.