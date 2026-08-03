Удар по Геленджику, 10 жертв, налет на Wildberries: ВСУ атакуют РФ 3 августа

Ночью над РФ сбили свыше 130 украинских беспилотников. Во Владимирской области в результате налета дронов загорелся склад Wildberries. В Крыму жертвами обстрелов стали три человека, а в Белгородской области — четыре. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию 3 августа, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 131 украинский беспилотник над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областями. ВСУ также пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря.

В течение минувшего дня противник нанес 14 ударов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, заявили в управлении по документированию военных преступлений администрации региона. В результате обстрелов пострадали двое мирных жителей.

Атаки велись с применением различных видов вооружения — всего были зафиксированы 24 случая разрыва боеприпасов. Под удар попали частный дом, грузовой и легковой автомобили, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Курской области за минувшие сутки силы ПВО сбили 173 БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, украинские войска 107 раз обстреливали отселенные районы из артиллерии и 17 раз применяли дроны со взрывными устройствами. В частности, в слободе Белой Беловского района в результате атаки был ранен 50-летний мужчина. В ряде муниципалитетов были зафиксированы разрушения и повреждения.

В Брянской области восемь мирных жителей получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В Крыму жертвами ночной атаки ВСУ стали три человека, двое пострадали, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько человек стали жертвами падения БПЛА на Кубани

В селе Архипо-Осиповка городского округа Геленджик в результате падения фрагментов беспилотника погибли шесть человек, 13 пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«В Геленджике произошла трагедия. В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли шесть человек», — подчеркнул Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что противник наносил удары по объектам гражданского назначения.

В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ВСУ атаковали Белгородскую область

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 94 раза, заявил врио главы региона Александр Шуваев. По его словам, четыре мирных жителя, включая ребенка, погибли. Еще 17 человек, среди которых трое детей, были ранены.

Шуваев уточнил, что противник атаковал Белгород, а также Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Корочанский, Ровеньской, Шебекинский и другие округа. ВСУ 14 раз обстреляли регион с помощью авиации, артиллерии и РСЗО, а также три раза сбрасывали взрывные устройства с БПЛА, отметил Шуваев.

«В селе Бочковка Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона на частный дом мужчина получил множественные осколочные ранения тела», — уточнили в региональном оперштабе.

Кроме того, в районе села Новая Нелидовка БПЛА ударил по гражданскому автомобилю. Мужчину и женщину со множественными осколочными ранениями отвезли в городскую больницу № 2 Белгорода.

В Минобороны не комментировали эту информацию.

Как ВСУ атаковали склад Wildberries во Владимирской области

В Собинском районе Владимирской области беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по объекту складской инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Авдеев. На месте происшествия возник пожар.

«Есть разрушения, пожар. Люди эвакуированы», — сказал глава региона.

По состоянию на утро 3 августа известно о трех пострадавших в регионе. Молодой мужчина получил ранение головы. По словам главы области, угрозы для жизни потерпевшего нет, его госпитализировали.

«Еще одна пострадавшая — женщина из соседнего населенного пункта — получила незначительное повреждение ноги. Госпитализация не требуется», — отметил Авдеев.

Кроме того, у другого молодого мужчины был травмирован палец руки. Он получил медпомощь в Собинской районной больнице и продолжит лечение амбулаторно, подчеркнул губернатор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В после атаки на склад Wildberries во Владимирской области в компании отметили, что логистические цепочки были перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки ВСУ на логистический центр Wildberries, сообщила пресс-служба ведомства.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как российский боец «заткнул» дрон ВСУ

Боец группировки войск «Восток» с позывным Беркут выжил во время атаки украинского FPV-дрона в Запорожской области, бросив в сторону беспилотника автомат, рассказал журналистам его сослуживец с позывным Чижик. По его словам, инцидент произошел при выходе штурмовой группы из лесополосы на открытую местность.

«Он успел кинуть автомат, дрон взорвался примерно в полутора-двух метрах от него. Беркут получил ранение, но оно оказалось нетяжелым, и он остался жив», — сказал военнослужащий.

Кроме того, ВС России перехватили в брянском приграничье португальский разведывательный БПЛА Tekever AR3, сообщил журналистам командир расчета с позывным Призрак. Для этого бойцы использовали дрон-перехватчик «Лис». По словам военного, Tekever был замечен впервые.

«Когда мы уже приехали на место падения, выяснили, что это португальский разведчик. Разведывательные БПЛА важно сбивать. Во-первых, они строят маршруты для пролетов вражеских беспилотников. Во-вторых, они ищут наши позиции, чтобы сюда потом ударить», — рассказал военный.

Он отметил, что беспилотник не пострадал при перехвате, повреждения получил только двигатель. Дрон передали специалистам для изучения.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Как бойцы ВСУ пытались устроить диверсии под Добропольем

Украинские военные использовали российскую форму для проведения диверсий в районе населенного пункта Светлое под Добропольем, сообщил ТАСС начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле.

«Противник просто-напросто переодевался в форму подразделений наших и представлялся военнослужащими наших бригад», — сказал он.

Военнослужащий уточнил, что попытки оказались неудачными из-за методов идентификации, которые регулярно обновляются. «Мы подпускали их ближе и уничтожали», — сказал Поле.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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