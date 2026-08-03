Раскрыто, сколько детей в Москве назвали в честь древнегреческих героев

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03 августа 2026 в 15:20

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Имя Афина получили 81 девочка в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Московские пары назвали именем Афина 81 новорожденных девочек в Москве в 2026 году, сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС. Это самое популярное мифологическое женское имя. Также двух новорожденных мальчиков назвали Одиссеями.

С начала 2026 года имя Афина получила 81 девочка, что почти на 30% больше, чем годом ранее. <…> Среди других мифологических имен встречаются Одиссей — в 2026 году так назвали двух мальчиков; а также Дионис, Аид, Афродита и Гера — по одному ребенку с каждым из этих имен, — говорится в сообщении.

В Москве редко используют имена Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. Их выбирали для новорожденных в некоторые годы.

Ранее в Московской области родились дети с редкими именами Мерседес и Залотой. Подмосковные родители также называли своих детей Александритами, Берегинями, Евсевиями и Гекторами. Лидерами среди имен для мальчиков остаются Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей.

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