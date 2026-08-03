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03 августа 2026 в 16:32

Предполагаемому убийце из Солнечногорска предъявили обвинения

Подозреваемому в нападении на людей в Солнечногорске предъявили обвинения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Мужчине, напавшему на людей в Солнечногорске, предъявили обвинения, сообщил подмосковный главк СК России в мессенджере МАКС. Фигуранту инкриминируют статьи об убийстве и покушении на убийство.

Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области 44-летнему жителю Солнечногорска предъявлено обвинение в убийстве знакомого, а также в покушении на убийство еще одного мужчины (часть 1 статьи 105 УК РФ, часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ), — уточнили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Солнечногорске произошло нападение с ножом на прохожих. Один человек погиб, другой был ранен и госпитализирован. Подозреваемый, местный житель 1977 года рождения, был задержан.

Вскоре в Сети появились кадры убийства в Солнечногорске. На видеозаписи видно, как мужчина в камуфляжном костюме вышел из подъезда, надел маску и охотничью куртку и направился обратно в тот же двор, где остались его приятели.

Также в поселке Добровольск Калининградской области произошел конфликт, в результате которого 20-летний молодой человек получил ножевые ранения. 48-летний мужчина напал на него с холодным оружием на площади Героев. В результате потерпевший получил проникающие ранения и был госпитализирован.

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Подмосковье
Солнечногорск
Следственный комитет
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