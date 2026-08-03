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03 августа 2026 в 17:30

«Она была мамочкой»: Новикова призналась, как Фриске учила ее быть женщиной

Солистка «Блестящих» Новикова рассказала, как Фриске учила ее быть женщиной

Ксения Новикова Ксения Новикова Фото: NEWS.ru
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Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова рассказала NEWS.ru, что училась у певицы Жанны Фриске быть женщиной. По ее словам, артистка раньше водила ее по магазинам и помогала с выбором одежды. На круглом столе «Семья — территория безопасности: системные решения против домашнего насилия» Новикова призналась, что Фриске для нее была примером для подражания.

Жанна всегда была примером. Потому что она сама очень женственная. Замечательная, нежная, красивая. Знала, как одеваться. На нее все смотрели, и было не зазорно хотеть быть на нее похожей. Я смотрела, как она одевается. Она меня таскала по магазинам, говорила: «Вот это классное, примерь», «А это не очень». Я вдохновлялась ее примером. И мне не зазорно это говорить, потому что, мне кажется, мы, девочки, должны учиться друг друга чему-то хорошему. <…> Жанна она такая, она всем была мамочкой в коллективе, — поделилась Новикова.

Солистку «Блестящих» также спросили о ее отношении к тому, что сейчас происходит в семье Фриске. Она отказалась комментировать семейный конфликт между бывшим гражданским мужем артистки и ее родителями. Вместо этого Новикова пожелала, чтобы непростая ситуация как можно скорее разрешилась.

Мне очень жаль, что им приходится проходить через все эти ужасы. Хочу только пожелать, чтобы скорее все разрешилось. Платон уже взрослый, и он скоро сам к ним придет, я уверена. Жизнь все расставит на свои места, — отметила певица.

Ранее певица Ольга Орлова рассказала, что не станет комментировать вопрос встречи со своим крестником Платоном. По ее словам, у артистки есть определенные договоренности с отцом мальчика, ведущим Дмитрием Шепелевым.

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