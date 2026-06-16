Громкий скандал в годовщину смерти: чем Шепелев разозлил близких Фриске

15 июня исполнилось 11 лет со дня смерти Жанны Фриске. В день траура между бывшим мужем артистки, телеведущим Дмитрием Шепелевым, и близкими певицы разгорелся новый скандал. Что об этом известно?

С чего начался скандал

В понедельник, 11 июня, телеведущий Дмитрий Шепелев заявил в Telegram-канале, что не хочет, чтобы его жизнь и жизнь его сына Платона от певицы Жанны Фриске превращались в контент для шоу. Свой пост об этом он приурочил к годовщине смерти артистки, которой не стало 15 июня 2015 года. По его словам, за годы, прошедшие со дня гибели Жанны, он получил не один десяток предложений о встрече, но все они были перед камерами.

«Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов. Это то, что нельзя вернуть и нельзя переснять. Я плачу, когда думаю об этом. Но есть вещи, которые я как отец решаю один. Встречи моего сына с кем бы то ни было — не материал для эфира. Семья — не контент. Для меня память о Жанне — это не шоу. Я помню, как Жанна оберегала личное. И я с ней согласен», — написал Шепелев.

По словам телеведущего, возле письменного стола Платона стоит большая фотография Фриске, которая охраняет его сон. Шепелев добавил, что сегодня они с сыном купят цветы и обнимут друг друга.

Как на пост Шепелева отреагировали близкие Фриске

Сестра покойной певицы Наталья в годовщину смерти артистки назвала Шепелева «петушарой», сообщает Telegram-канал SHOT. Она подтвердила, что отец ее племянника Платона не дает родственникам видеться с мальчиком и не позволяет передавать подарки.

Утром на Николо-Архангельское кладбище в Балашихе пришли поклонники певицы, чтобы возложить цветы к памятнику. Вскоре там появилась Наталья. Она поговорила с фанатами, подчеркнув важность постоянного ухода за памятником. Затем Наталья высказалась о Шепелеве, который в годовщину смерти артистки ограничился лишь публикацией в соцсетях и не приехал на кладбище.

По словам Натальи, телеведущий неоднократно предлагал встретиться, однако только в телеэфире и под камерами. Позже на могилу приехал отец певицы Владимир Фриске. Вместе с близкими он привел в порядок место захоронения и поцеловал памятник.

В беседе с aif.ru Владимир высказался о бывшем зяте.

«Даже когда Жанна уходила, он предпочитал отсиживаться в Болгарии. Ему тогда не хотелось видеть ее больной. А сегодня он написал какие-то гадости в соцсетях — будто мы не хотим с ним встречаться, будто нам предлагают общение через какую-то камеру. О какой камере может идти речь, если мы даже не знаем номера его телефона, не знаем, где находится внук, где они вообще живут?» — признался Владимир Борисович.

Он сообщил, что Шепелев не делал реальных предложений о встрече — ни под камерами, ни без них. Заявления Шепелева в годовщину смерти отца Жанны он считает попыткой привлечь внимание.

В свою очередь, крестная Платона — певица Ольга Орлова — вмешалась в конфликт и обратилась к шоумену. Она попросила у ведущего разрешения увидеть крестника: «Дима, разреши мне, пожалуйста, встретиться с Платоном. Без камер, телестудий и контента».

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