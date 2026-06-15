Шепелева назвали «петушарой» на могиле Фриске Сестра Фриске назвала Шепелева «петушарой» во время поминок на могиле певицы

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья назвала бывшего возлюбленного артистки Дмитрия Шепелева «петушарой» во время посещения могилы певицы в годовщину ее смерти, сообщает Telegram-канал SHOT. Она подтвердила, что отец ее племянника Платона не дает родственникам видеться с мальчиком и не позволяет передавать подарки.

Как пишет канал, с утра на Николо-Архангельское кладбище в Балашихе приехали поклонники певицы, чтобы положить цветы к памятнику. Позже на кладбище появилась Наталья Фриске. Она пообщалась с фанатами, отметила, что памятник нуждается в постоянном уходе, а затем высказалась о Шепелеве, который в годовщину смерти артистки ограничился публикацией в соцсетях и не приехал на кладбище.

По словам Натальи, телеведущий неоднократно предлагал встретиться, однако только в телеэфире и под камерами. Позже на могилу приехал отец певицы Владимир Фриске. Вместе с близкими он привел в порядок место захоронения и поцеловал памятник.

Ранее дочь народного артиста СССР Алексея Баталова Мария посетила могилу отца в годовщину его смерти. Звездная наследница возложила цветы к памятнику актера. На место захоронения также приехали многочисленные поклонники легенды советского кино.