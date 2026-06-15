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15 июня 2026 в 13:45

Шепелева назвали «петушарой» на могиле Фриске

Сестра Фриске назвала Шепелева «петушарой» во время поминок на могиле певицы

Дмитрий Шепелев Дмитрий Шепелев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья назвала бывшего возлюбленного артистки Дмитрия Шепелева «петушарой» во время посещения могилы певицы в годовщину ее смерти, сообщает Telegram-канал SHOT. Она подтвердила, что отец ее племянника Платона не дает родственникам видеться с мальчиком и не позволяет передавать подарки.

Как пишет канал, с утра на Николо-Архангельское кладбище в Балашихе приехали поклонники певицы, чтобы положить цветы к памятнику. Позже на кладбище появилась Наталья Фриске. Она пообщалась с фанатами, отметила, что памятник нуждается в постоянном уходе, а затем высказалась о Шепелеве, который в годовщину смерти артистки ограничился публикацией в соцсетях и не приехал на кладбище.

По словам Натальи, телеведущий неоднократно предлагал встретиться, однако только в телеэфире и под камерами. Позже на могилу приехал отец певицы Владимир Фриске. Вместе с близкими он привел в порядок место захоронения и поцеловал памятник.

Ранее дочь народного артиста СССР Алексея Баталова Мария посетила могилу отца в годовщину его смерти. Звездная наследница возложила цветы к памятнику актера. На место захоронения также приехали многочисленные поклонники легенды советского кино.

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