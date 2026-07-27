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27 июля 2026 в 21:36

«Определенные договоренности»: Орлова о встрече с Платоном

Орлова отказалась комментировать тему встречи с Платоном

Ольга Орлова Ольга Орлова Фото: NEWS.ru
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Певица Ольга Орлова рассказала, что не станет комментировать вопрос встречи со своим крестником Платоном. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, у артистки есть определенные договоренности с отцом мальчика, ведущим Дмитрием Шепелевым.

Я не комментирую эту тему, у нас с Дмитрием есть определенные договоренности. И мы договорились, что эту тему не комментируем, — отметила Орлова.

Ранее певица опровергла слухи, согласно которым Шепелев якобы выдвинул ей строгое требование относительно свидания с ее крестником. Исполнительница отметила, что не обсуждала с кем-либо лично возможность встречи с мальчиком, поэтому подобные домыслы не имеют под собой никакой почвы.

До этого отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что Шепелев так и не связался с Орловой по вопросу встречи с ее крестником. По его словам, артистка писала шоумену, но ответа не получила.

Сам Шепелев заявлял, что не хочет, чтобы его жизнь и жизнь его сына Платона превращались в контент для шоу. По его словам, за годы, прошедшие со дня гибели Жанны, он получил не один десяток предложений о встрече, но все они были перед камерами.

Шоу-бизнес
Ольга Орлова
Дмитрий Шепелев
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