«Определенные договоренности»: Орлова о встрече с Платоном

Певица Ольга Орлова рассказала, что не станет комментировать вопрос встречи со своим крестником Платоном. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, у артистки есть определенные договоренности с отцом мальчика, ведущим Дмитрием Шепелевым.

Я не комментирую эту тему, у нас с Дмитрием есть определенные договоренности. И мы договорились, что эту тему не комментируем, — отметила Орлова.

Ранее певица опровергла слухи, согласно которым Шепелев якобы выдвинул ей строгое требование относительно свидания с ее крестником. Исполнительница отметила, что не обсуждала с кем-либо лично возможность встречи с мальчиком, поэтому подобные домыслы не имеют под собой никакой почвы.

До этого отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что Шепелев так и не связался с Орловой по вопросу встречи с ее крестником. По его словам, артистка писала шоумену, но ответа не получила.

Сам Шепелев заявлял, что не хочет, чтобы его жизнь и жизнь его сына Платона превращались в контент для шоу. По его словам, за годы, прошедшие со дня гибели Жанны, он получил не один десяток предложений о встрече, но все они были перед камерами.