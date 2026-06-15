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15 июня 2026 в 14:23

«Я плачу»: Шепелев объяснил, почему Платон не общается с семьей Фриске

Шепелев заявил, что не позволит делать шоу из жизни сына Платона

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Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил в Telegram-канале, что не хочет, чтобы его жизнь и сына Платона от певицы Жанны Фриске превращалась в контент для шоу. Свой трогательный пост он приурочил к годовщине смерти артистки, которой не стало 15 июня 2015 года. По его словам, за годы, прошедшие со дня гибели Жанны, он получил не один десяток предложений о встрече, но все они были перед камерами.

Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов. Это то, что нельзя вернуть и нельзя переснять. Я плачу, когда думаю об этом. Но есть вещи, которые я как отец решаю один. Встречи моего сына с кем бы то ни было — не материал для эфира. Семья — не контент. Для меня память о Жанне — это не шоу. Я помню, как Жанна оберегала личное. И я с ней согласен, — написал Шепелев.

По словам телеведущего, возле письменного стола Платона стоит большая фотография Фриске, которая охраняет его сон. Шепелев добавил, что сегодня они с сыном купят цветы и обнимут друг друга.

Ранее сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья раскритиковала Шепелева во время посещения могилы певицы в годовщину ее смерти. Она подтвердила, что отец ее племянника Платона не дает родственникам видеться с мальчиком и не позволяет передавать подарки.

Шоу-бизнес
Жанна Фриске
Дмитрий Шепелев
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