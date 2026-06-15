Баталова пришла на могилу отца в годовщину его смерти

Баталова пришла на могилу отца в годовщину его смерти

Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова Мария посетила могилу отца в годовщину его смерти, сообщает корреспондент NEWS.ru. Женщина возложила цветы к памятнику актера.

На кадрах видно, что Баталова принесла к могиле несколько охапок цветов — роз и гвоздик. Отмечается, что это не единственные цветы — поклонники артиста также почтили его память.

Отмечается, что в январе 2026 года также умерла мать Баталовой Гитана Леонтенко. 58-летняя Мария прикована к инвалидному креслу — у нее ДЦП. При этом адвокат женщины Татьяна Кириенко поясняла, что ее клиентке не требуется опекун — она дееспособна, ей есть на что жить, имеются сиделка, друзья и родственники.

Ранее в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла траурная церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. Актриса скончалась в среду, 10 июня, на 85-м году жизни. В ходе мероприятия народный артист России Николай Буров зачитал соболезнования от президента РФ Владимира Путина, главы Белоруссии Александра Лукашенко и министра культуры РФ Ольги Любимовой.