Дочь Баталова рассказала, как преобразится могила ее матери

Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова и циркачки Гитаны Леонтенко Мария Баталова рассказала NEWS.ru, что хочет украсить могилу матери табличкой с рисунком по эскизу отца. Как пояснила ее юрист Татьяна Кириенко, 58-летняя женщина, с детства страдающая ДЦП, подробно описывает свою идею, которую позже воплотят в жизнь.

Она хочет что-то нарисовать, что-то сделать, у нее есть эскиз, идея. Она говорит: «когда я сделаю — увидите», — сказала Кириенко.

Мария Баталова из-за болезни с трудом говорит и прикована к инвалидной коляске. Несмотря на это, женщина окончила сценарный факультет ВГИКа и выпустила несколько книг, а также стала сценаристом популярного сериала «Дом на Набережной».

Ранее Кириенко рассказала, что все имущество Гитаны Леонтенко перейдет к ее дочери. Она добавил, что завещания вдова Алексея Баталова не составляла, потому что единственным ее наследником является Мария.

Цирковую артистку похоронили на Преображенском кладбище 6 февраля, ей было 90 лет. Перед этим прошло отпевание Леонтенко в храме святителя Николая Чудотворца на территории кладбища.