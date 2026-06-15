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15 июня 2026 в 12:31

Дочь Баталова рассказала, как преобразится могила ее матери

Дочь актера Баталова Мария захотела украсить могилу матери особой табличкой

Мария Баталова Мария Баталова Фото: NEWS.ru
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Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова и циркачки Гитаны Леонтенко Мария Баталова рассказала NEWS.ru, что хочет украсить могилу матери табличкой с рисунком по эскизу отца. Как пояснила ее юрист Татьяна Кириенко, 58-летняя женщина, с детства страдающая ДЦП, подробно описывает свою идею, которую позже воплотят в жизнь.

Она хочет что-то нарисовать, что-то сделать, у нее есть эскиз, идея. Она говорит: «когда я сделаю — увидите», — сказала Кириенко.

Мария Баталова из-за болезни с трудом говорит и прикована к инвалидной коляске. Несмотря на это, женщина окончила сценарный факультет ВГИКа и выпустила несколько книг, а также стала сценаристом популярного сериала «Дом на Набережной».

Ранее Кириенко рассказала, что все имущество Гитаны Леонтенко перейдет к ее дочери. Она добавил, что завещания вдова Алексея Баталова не составляла, потому что единственным ее наследником является Мария.

Цирковую артистку похоронили на Преображенском кладбище 6 февраля, ей было 90 лет. Перед этим прошло отпевание Леонтенко в храме святителя Николая Чудотворца на территории кладбища.

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