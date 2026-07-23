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23 июля 2026 в 18:07

Дочь-инвалид артиста Баталова назвала себя жертвой обмана

Мария Баталова Мария Баталова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Дочь-инвалид народного артиста СССР Алексея Баталова Мария Баталова назвала себя жертвой обмана в эфире программы «Пусть говорят». Она также возмутилась присланному ей иску на 13 млн рублей от условно осужденной за мошенничество с имуществом семьи актера Натальи Дрожжиной. Запись программы опубликовали на сайте Первого канала.

У Дрожжиной с 2012 года была доверенность на имущество семьи. Она руководила всеми их финансами, а также приобрела две комнаты в доме на Кутузовском проспекте. Планировалось, что их обменяют, а Баталова получит полноценную трехкомнатную квартиру. По словам Дрожжиной, она купила недвижимость на свои деньги и оформила ее на дочь артиста.

Мне прислали письмо, что я должна 13 млн. Судари и сударыни, но они сняли с наших счетов гораздо больше! Они мстят нам? Но за что? За то, что мы с матушкой вовремя опомнились? За то, что доказали поддельную подпись? За то, что не пали в ножки, когда она трясла перед полуслепыми овечками своим подложным завещанием? — заявила Баталова.

Ранее она решила украсить могилу недавно скончавшейся матери табличкой. Рисунок на ней она хочет сделать по эскизу отца.

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Мария Баталова
Наталья Дрожжина
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