Стало известно, кому достанется наследство вдовы Баталова

Все имущество вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова Гитаны Леонтенко перейдет к ее дочери – Марии Баталовой, рассказала адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко. Она добавил, что завещания Гитана Аркадьевна не составляла, потому что единственный наследник – Мария, передает корреспондент NEWS.ru.

Завещания Гитана не составляла, потому что единственным наследником является Мария Баталова. Надежда Баталова не имеет отношения к Гитане Аркадьевне. Все принадлежит Марии Баталовой, — сообщила Кириенко.

По ее словам, Мария уже собственница двухкомнатной квартиры, дачи, офисного помещения и части квартиры. Также она унаследует все расчетные счета матери.

Еще при жизни Алексей Баталов все оформил на Машу, — резюмировала адвокат.

Ранее на Преображенском кладбище похоронили цирковую артистку, вдову актера Алексея Баталова Гитану Леонтенко, о смерти которой стало известно 5 февраля, ей было 90 лет. Перед этим прошло отпевание артистки в храме святителя Николая Чудотворца на территории кладбища.