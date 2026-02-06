Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 12:13

Стало известно, кому достанется наследство вдовы Баталова

Адвокат Кириенко: все имущество вдовы Баталовой достанется дочери Марии

Мария Баталова Мария Баталова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Все имущество вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова Гитаны Леонтенко перейдет к ее дочери – Марии Баталовой, рассказала адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко. Она добавил, что завещания Гитана Аркадьевна не составляла, потому что единственный наследник – Мария, передает корреспондент NEWS.ru.

Завещания Гитана не составляла, потому что единственным наследником является Мария Баталова. Надежда Баталова не имеет отношения к Гитане Аркадьевне. Все принадлежит Марии Баталовой, — сообщила Кириенко.

По ее словам, Мария уже собственница двухкомнатной квартиры, дачи, офисного помещения и части квартиры. Также она унаследует все расчетные счета матери.

Еще при жизни Алексей Баталов все оформил на Машу, — резюмировала адвокат.

Ранее на Преображенском кладбище похоронили цирковую артистку, вдову актера Алексея Баталова Гитану Леонтенко, о смерти которой стало известно 5 февраля, ей было 90 лет. Перед этим прошло отпевание артистки в храме святителя Николая Чудотворца на территории кладбища.

