Болезнь прячется годами: ликбез врача по раку желудка, поразившему Лерчек

Рак желудка, обнаруженный у блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), относится к числу наиболее значимых онкологических заболеваний органов пищеварительной системы. Патологический процесс может развиваться годами, не вызывая выраженных жалоб. Врач-онколог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Зоя Колесова в интервью NEWS.ru назвала главные причины развития этого вида опухоли.

Главные причины рака желудка

Одной из ключевых причин формирования злокачественных опухолей желудка считается совокупное воздействие неблагоприятных факторов образа жизни. Важную роль играет характер питания. Чрезмерное употребление соленых, копченых и сильно переработанных продуктов, а также недостаток свежих овощей и фруктов могут повышать канцерогенный риск.

Дополнительное влияние оказывают алкоголь и табак. Спиртное повреждает слизистую оболочку желудка и усиливает воспалительные процессы, тогда как табачный дым содержит вещества, способные запускать мутационные изменения в клетках. Риск развития рака выше в зависимости от суммарного количества и длительности употребления алкоголя в течение жизни.

Вместе с тем значение имеют и экологические условия, хронический стресс, а также регулярное употребление некоторых напитков с высоким содержанием сахара, кислот и консервантов. Все перечисленные факторы в комплексе могут способствовать постепенному нарушению клеточного обновления слизистой оболочки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рак желудка по локализации

Злокачественные опухоли желудка классифицируются по локализации. Опухоли кардиального отдела располагаются ближе к переходу пищевода в желудок и могут рано нарушать процесс глотания. Рак тела желудка нередко долго остается малозаметным, поскольку этот участок обладает значительным объемом и способен некоторое время компенсировать патологические изменения.

Опухоли антрального отдела могут препятствовать нормальному продвижению пищи в двенадцатиперстную кишку, что сопровождается тяжестью в желудке и рвотой. В частности, каждая из этих форм опасна тем, что со временем может прорастать в окружающие ткани и распространяться по лимфатической системе.

Насколько агрессивен рак желудка

Рак желудка считается достаточно агрессивным заболеванием. Это связано с особенностями кровоснабжения органа и развитой сетью лимфатических сосудов. Опухолевые клетки относительно легко распространяются за пределы первичного очага. Вместе с тем слизистая оболочка желудка постоянно обновляется, и при наличии мутаций этот процесс может приводить к быстрому росту патологических клеток.

Как вовремя выявить рак желудка

Своевременная диагностика играет ключевую роль в борьбе с этим заболеванием. Наиболее информативным методом обследования считается гастроскопия с возможностью проведения биопсии. Эта процедура позволяет врачу непосредственно осмотреть слизистую оболочку желудка и взять образцы тканей для лабораторного анализа. Дополнительно могут применяться ультразвуковые исследования, компьютерная томография и анализы на Helicobacter pylori, которая также рассматривается как один из факторов риска.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям из группы риска целесообразно начинать профилактические обследования несколько раньше общепринятых рекомендаций. В частности, при наличии наследственной предрасположенности или хронических заболеваний желудка рекомендуется проходить осмотр с 35 лет.

Как метастазирует рак желудка

Рак желудка способен давать метастазы в различные органы. Наиболее часто поражаются регионарные лимфатические узлы, печень, брюшина, и реже — легкие. Это объясняется особенностями лимфатического и кровеносного оттока от желудка. Метастазы представляют собой вторичные очаги опухоли и значительно осложняют лечение, поскольку свидетельствуют о распространении заболевания по организму.

Какова выживаемость при раке желудка

Прогноз при раке желудка во многом зависит от стадии, на которой выявлена опухоль. На ранних этапах, когда новообразование ограничено слизистой оболочкой, пятилетняя выживаемость может превышать 80–90%. На второй стадии этот показатель снижается приблизительно до 50–60%. При третьей стадии, когда опухоль распространяется на лимфатические узлы и соседние структуры, выживаемость составляет около 20–30%. На четвертой стадии, сопровождающейся отдаленными метастазами, прогноз значительно ухудшается.

Всегда ли удаляют желудок

Иногда лечение требует удаления части желудка или всего органа. Несмотря на кажущуюся сложность, многие пациенты после операции способны вести достаточно активную жизнь. Но питание требует существенной коррекции: пищу необходимо принимать небольшими порциями и чаще, чем обычно. Организм постепенно адаптируется к новым условиям, и большинство людей со временем возвращаются к привычной повседневной активности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тревожные симптомы рака желудка

Особое внимание следует уделять симптомам, которые могут указывать на возможные проблемы со стороны желудка. К ним относятся длительная тяжесть после еды, снижение аппетита, необъяснимая потеря массы тела, постоянная слабость, периодическая тошнота, боли в верхней части живота и ощущение быстрого насыщения. Иногда могут появляться анемия или потемнение стула. Иными словами, любые стойкие нарушения пищеварения, которые сохраняются в течение нескольких недель, требуют консультации специалиста и проведения обследования.

Читайте также:

«Победить этот ужас»: подруга Лерчек рассказала о настрое блогерши

Онколог ответил, от каких видов рака спасают беременность и роды

Онколог назвал опаснейшее заблуждение насчет рака

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака