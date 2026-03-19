Гениальный ход Ирана — нефть через Ормуз за юани: что будет с долларом

Западные СМИ сообщили о намерении Ирана пропускать через Ормузский пролив нефтяные танкеры только тех стран, которые не являются «союзниками агрессоров», при условии, что сделки с нефтью будут заключаться не в долларах, а в юанях. Эксперты уверены, что Тегеран решил таким образом ускорить процесс мировой дедолларизации, однако это несет риски и для самой Исламской Республики. Почему это является политической угрозой для Трампа, насколько может сократиться доля доллара в мировой экономике и какова позиция Китая — в материале NEWS.ru.

Как Иран угрожает доллару и экономике США

Ранее полностью перекрытый Ормузский пролив может быть открыт для некоторых категорий судов, пишет CNN со ссылкой на источники в правительстве Ирана. По информации издания, Исламская Республика готова пропускать танкеры, если нефть из них будет продаваться за китайские юани. Аналитики предполагают, что это один из вариантов асимметричного военно-экономического ответа Тегерана в адрес США. Если этот вариант будет реализован, то спрос на доллары в международных сделках с нефтью упадет на 20%, или на $1 трлн годового оборота.

Представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил о разрешении проходить через пролив судам, «не связанным с агрессором». Это позволило 16 марта перевезти нефть из Абу-Даби пакистанскому танкеру «Карачи», сообщает The Guardian.

Страны Запада пытаются сепаратно договориться с Тегераном. По данным The Financial Times, о проходе нефтяных танкеров через пролив просят у Ирана Италия и Франция.

Эти переговоры, а также отказ Парижа принимать участие в военных действиях против Ирана и вызвали скорее всего резкое высказывание Трампа в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, мол, тот «скоро покинет свой пост», полагают опрошенные NEWS.ru эксперты.

Продажа нефти за юани для Трампа и США будет довольно неприятной не только из-за угрозы доллару, а по более сложным экономическим причинам, сказал в разговоре с NEWS.ru политолог-американист Александр Антошин.

«Расчеты за нефть через Ормузский пролив существенно укрепят юань и китайскую экономику в целом. В экономическом смысле это означает повышение цен на китайские товары, в том числе и на рынках Европы и США. На все товары, а не только связанные с нефтью. Американский покупатель, конечно, не скажет спасибо Трампу за такие кульбиты цен. В политическом смысле ситуацией, естественно, воспользуются демократы и расскажут населению о том, что Трамп укрепляет экономику Китая, который называет главным геополитическим противником Америки. Так что главе Белого дома есть из-за чего переживать», — отметил он.

Как Иран будет проводить дедолларизацию мировой экономики

В расчетах за нефть в юанях есть опасность для самого Ирана, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский.

«В краткосрочной перспективе Тегеран может расплатиться тем, что станет для США мишенью номер один. У Вашингтона появляется удобный, понятный каждому избирателю повод продолжать удары по Ирану: „Мы защищаем мировые цены на нефть, стабильность вашего кошелька и цены на заправке и в магазине через силу доллара“. Но Тегеран, кажется, вполне осознает риски, а власти Исламской Республики полагают, что их политической устойчивости хватит на затяжную войну. Поэтому такой шаг вполне реален», — заявил в беседе с NEWS.ru эксперт.

По его словам, не стоит думать, что даже если завтра Иран примет такое решение, то доллар тут же рухнет.

«Это в принципе довольно сложная и деликатная конструкция, рассчитанная на много лет вперед. Не полное перекрытие Ормузского пролива, а ювелирная работа: отбор судов, отдельные маршруты, банковские схемы, страховка, прикрытие от атак. Значит, эта история надолго. И, следовательно, дедолларизация по-ирански будет носить постепенный, „эрозионный“ характер, не разрушая эту систему сразу, а подтачивая мировую резервную валюту в длительной перспективе, возможно, годами», — пояснил эксперт.

По словам Антошина, за последние 30 лет мировая финансовая система сильно изменилась — и далеко не в пользу монополии доллара.

«Еще в девяностых годах прошлого века доллар был безальтернативен. А сейчас мы видим, что какая-то часть мирового финансового рынка за евро, какая-то за тем же юанем, постепенно набирают популярность индийские рупии. Россия с процессом дедолларизации немало способствовала нынешнему положению дел. Это крайне медленный процесс, не надо ждать результата завтра. Но с учетом того, что для Трампа дедолларизация — это риск, о котором он и сам неоднократно говорил, картина для нынешней администрации Белого дома рисуется крайне неприятная. Не столько немедленными экономическими или финансовыми последствиями, сколько очередным ударом по имиджу непосредственно американского президента и его команды», — отметил политолог.

Как на удар по доллару отреагирует Китай

Во всей этой истории почему-то никто не интересуется точкой зрения Китая, а это один из ключевых факторов успеха иранской инициативы, указал Антошин.

«Китай уже много лет проводит экономическую политику „слабого юаня“. Это существенно удешевляет товары из КНР и делает возможным масштабный и глобальный экспорт. Не думаю, что Пекин заинтересован в том, чтобы курс китайской валюты скачкообразно повысился. Интересно ли Китаю, чтобы юань стал еще одной мировой резервной валютой, хотя бы в отдельном, нефтегазовом секторе — вот главный вопрос. Если интересно, то проект Ирана будет поддержан Пекином, и это станет еще одним кирпичиком в процессе долларизации мировой экономики. Если нет, то, как я и сказал выше, дедолларизация и так уже постепенно идет, просто куда тише и спокойнее», — сказал политолог.

По мнению Громского, для Китая усиление юаня в нефтяной торговле — это возможность выйти из «долларовой тени» и превратить свою валюту в один из главных расчетных инструментов Востока, но она сопряжена с определенными рисками.

«Каждая новая партия нефти за юани делает Китай центром альтернативной финансовой системы. Но скорость этого процесса в случае, если Иран пойдет на подобный шаг, повышает и риски. Чем выше поднимается юань, тем громче мир будет требовать от Пекина играть по общим правилам: плотнее интегрироваться в мировую финансовую систему, стать более открытым, сделать свой национальный рынок „более рыночным“ и свободным. А это значит терпеть кризисы и валютные штормы. Нужно ли это Китаю — большой вопрос», — указал эксперт.

Рабочие управляют роботами на морской нефтегазовой платформе в районе Биньхай города Тяньцзинь на севере Китая Фото: Du Penghui/XinHua/Global Look Press

Если Пекин включится в эту игру, то перед его финансовой системой встанет не самый приятный выбор.

«Слишком быстрый марш к „мировому резервному юаню“ грозит Пекину потерей контроля над собственной финансовой системой; слишком медленный — тем, что окно возможностей закроется, а Иран, Россия и остальные поймут: юань так и не стал полноценной заменой доллару, а значит, ставка на него ограничена по масштабу и по времени. И здесь вопрос даже не в том, что выберет Китай, а в том, будет ли он вообще становиться в позицию подобного выбора», — заключил аналитик.

