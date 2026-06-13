«Несчастье для Европы»: Додик сравнил Шредера и Каллас как переговорщиков Додик: Евросоюз не захотел видеть Шредера в качестве переговорщика с Россией

Евросоюз отказывается рассматривать бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве возможного переговорщика с Россией, заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» (Республика Сербская) Милорад Додик заявил в интервью ТАСС. Он также раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас, назвав ее «неспособной женщиной».

Но что может глава дипслужбы ЕС Кая Каллас? Такая неспособная женщина была избрана на этот пост в такие тяжелые годы, это несчастье для Европы. Я ничего не имею против женщин, мы видим среди них и очень успешных политиков. Но Кая Каллас точно не пользуется успехом, — уточнил Додик.

Он добавил, что у Каллас не хватает компетенций, чтобы управлять внешней политикой и решать вопросы безопасности. Кроме того, ее не уважает ряд мировых лидеров, среди которых президент США Дональд Трамп.

И мы это видели, когда они встречались, — указал Додик.

По его словам, Европа находится в унизительной позиции, отказываясь от отношений с Китаем и Россией. Она проигрывает из-за отсутствия сотрудничества с крупными странами.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев обращал внимание, что увольнение Каллас могло бы дать ей больше времени для чтения книг и самообразования. По его словам, это то, что политик и хотела.