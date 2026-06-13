Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 03:34

«Несчастье для Европы»: Додик сравнил Шредера и Каллас как переговорщиков

Додик: Евросоюз не захотел видеть Шредера в качестве переговорщика с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз отказывается рассматривать бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве возможного переговорщика с Россией, заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» (Республика Сербская) Милорад Додик заявил в интервью ТАСС. Он также раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас, назвав ее «неспособной женщиной».

Но что может глава дипслужбы ЕС Кая Каллас? Такая неспособная женщина была избрана на этот пост в такие тяжелые годы, это несчастье для Европы. Я ничего не имею против женщин, мы видим среди них и очень успешных политиков. Но Кая Каллас точно не пользуется успехом, — уточнил Додик.

Он добавил, что у Каллас не хватает компетенций, чтобы управлять внешней политикой и решать вопросы безопасности. Кроме того, ее не уважает ряд мировых лидеров, среди которых президент США Дональд Трамп.

И мы это видели, когда они встречались, — указал Додик.

По его словам, Европа находится в унизительной позиции, отказываясь от отношений с Китаем и Россией. Она проигрывает из-за отсутствия сотрудничества с крупными странами.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев обращал внимание, что увольнение Каллас могло бы дать ей больше времени для чтения книг и самообразования. По его словам, это то, что политик и хотела.

Европа
Кая Каллас
Герхард Шредер
переговорщики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США нанесли удар по иранским дронам у Ормузского пролива
Отказ от алкоголя, многомиллионные долги, ислам: как живет Сергей Романович
Девятиклассникам рассказали о возможной пересдаче устного экзамена
Стало известно о скором наступлении ВС РФ в Запорожской области
«Несчастье для Европы»: Додик сравнил Шредера и Каллас как переговорщиков
В России могут ускорить запись к врачам по ОМС
Островное государство может расширить авиасообщение с Россией
Россиянам назвали категории граждан, кто получит прибавку к пенсии в июле
«РФ говорила правду»: в РФПИ дали оценку данным о биолабораториях США
Киев начал переводить в ВСУ бойцов из «Айдара» и «Азова»
В небе над Севастополем заработала ПВО
«Категорически не приемлем»: Россия устроила демарши США из-за G20
Спасение в Израиле, исчезновение брата, слова об СВО: как живет Хазанов
В NASA назвали срок возвращения корабля Cargo Dragon на Землю
Наркобарон Коротышка попросился в Мексику
«Больно и страшно»: Бузова рассказала о своем состоянии после больницы
Призывавшего к ударам по России блогера задержали в Ереване
Кадыров пошутил, что опасается за свою кошку из-за санкций Запада
Минюст США одобрил слияние двух медиагигантов
Заболеваемость хантавирусами резко выросла в России
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.